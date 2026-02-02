يدير الجهاز العصبي جميع وظائف الجسم بداية من تنظيم نبضات القلب إلى التحكم في المشاعر، لذا عندما يتعرّض للإرهاق تبدأ العلامات في الظهور تدريجيا وبصورة خفية.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أبرز العلامات التي تظهر على الجسم تدل على تلف الجهاز العصبي، وفقا لـ "mayoclinic".

الإرهاق المستمر

من أولى علامات إرهاق الجهاز العصبي الشعور بالتعب المستمر وعدم القدرة على الانتهاء من المهام اليومية والشعور بالتشوش الذهني طوال اليوم قد يكون إشارة من جهازك العصبي بأنه يعمل بجهد يفوق طاقته.

سرعة الانفعال ونوبات الغضب

عندما يتعرض الجهاز العصبي للضغط لا يستطيع تنظيم المشاعر، ما يؤدي إلى سرعة الغضب من أبسط الأمور، وهذا ليس تغير في الشخصية بل استجابة فسيولوجية، إذ يغمر التوتر الجسم بمواد كيميائية تؤدي إلى زيادة حدة التفاعل العاطفي، ما يسبب تقلب المشاعر والانفعالات المفاجئة تكون محاولة من الجسم للتعبير عن عدم قدرته على تحمل المزيد من الضغوط.

ضيق الصدر وشد الفك وتوتر العضلات

يعد التوتر الجسدي مؤشرا رئيسيا على إجهاد الجهاز العصبي، فشد الكتفين وضغط الفك وتيبس الرقبة أو الشعور بثقل في الصدر كلها علامات تدل على إجهاد الجهاز العصبي.

صعوبة التركيز أو التشوش الذهني

يؤثر الإرهاق الذهني سلبا على الوظائف الإدراكية، لذا قد تجد صعوبة في التركيز أو تنسى ما كنت تفعله قبل لحظات أو تجد صعوبة في القيام بمهام متعددة.

عندما يتعرض الجهاز العصبي لإجهاد مفرط، فإنه يعيد توجيه الطاقة من قشرة الفص الجبهي إلى المناطق البدائية في الدماغ، ونتيجة لذلك، تصبح المهام التي تتطلب التفكير المنطقي أو التخطيط أو الإبداع مرهقة وثقيلة.

فالضباب الذهني ليس مجرد شعور بالإرهاق، بل رسالة من الدماغ تنذر بوجود حمل عصبي زائد يحتاج إلى التخفيف.

الحساسية المفرطة للأصوات والأضواء

الحساسية المفرطة للأصوات والأضواء الساطعة أو التفاعل الاجتماعي، هي علامة على خلل في الجهاز العصبي.

عندما تشعر بالإرهاق تضعف قدرة الجهاز العصبي على تصفية المعلومات الحسية مما يعني أن الدماغ تتلقى كمية كبيرة من المعلومات دفعة واحدة.

وبالتالي تصبح الضوضاء اليومية مزعجة والمحادثات مرهقة فجأة، وهذه الحساسية المفرطة هي بمثابة طلب من جسمك للراحة والهدوء والاسترخاء.

انخفاض مفاجئ في الطاقة على مدار اليوم

انخفاضات الطاقة المفاجئة خاصة بعد فترات التوتر الشديد، تشير إلى أن جهازك العصبي يتأرجح بين ارتفاع مستويات الأدرينالين وانخفاضها الشديد.

وبمجرد أن تهدأ هرمونات التوتر ينهار الجسم، مما يجعلك تشعر بالإرهاق والخمول.

صعوبة النوم

يؤدي إجهاد الجهاز العصبي إلى صعوبة النوم والاستيقاظ بشكل متكرر والشعور بالأرق.

مشكلات الجهاز الهضمي وتقلبات الشهية

يرتبط الجهاز الهضمي ارتباطا مباشرا بالعصبي عبر محور الأمعاء والدماغ، وعندما يسيطر عليك التوتر يتباطأ الهضم أو يصبح غير منتظم.

وقد تعاني من الانتفاخ وآلام المعدة والغثيان والإمساك أو تغيرات مفاجئة في الشهية.

