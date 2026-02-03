المكسرات جزءا مهما من الأنظمة الغذائية الصحية، فهي غنية بالألياف، والدهون غير المشبعة، والفيتامينات، والمعادن، إضافة إلى مركبات نباتية نشطة تدعم صحة القلب والتمثيل الغذائي.

الكمية المثالية للاستهلاك

توصلت الدراسات الغذائية إلى أن تناول نحو 28 جراما يوميا من المكسرات يرتبط بانخفاض خطر أمراض القلب والوفاة بنسبة تصل إلى 20%، وتقليل وفيات السرطان بنحو 10% مقارنة بمن لا يتناولون المكسرات، ومع ذلك، يجب مراعاة الكثافة الحرارية للمكسرات لتجنب زيادة الوزن غير المقصودة، وفقا لموقع "VeryWellHealth".

استبدال الوجبات غير الصحية

يمكن زيادة الفائدة الصحية من المكسرات من خلال استبدال الوجبات الخفيفة غير الصحية مثل رقائق البطاطس والحلويات بها. هذا التبديل يعزز استهلاك الألياف والدهون الصحية ويقلل الرغبة في الأطعمة الغنية بالسكر والوجبات السريعة، مع تحسين جودة النظام الغذائي بشكل عام.

اختيار المكسرات الصحية

المكسرات النيئة أو المحمصة جافا

تحافظ على فوائدها للقلب، بما في ذلك تحسين الكوليسترول الجيد وخفض الدهون الثلاثية.

المكسرات المنكهة أو المغطاة بالسكر أو الملح

تحتوي على صوديوم وسكريات ودهون غير صحية تقلل من فوائدها.

طرق دمج المكسرات في الوجبات

إضافة المكسرات إلى وجبات مثل الشوفان، أو السلطات، أو الزبادي يزيد من القيمة الغذائية دون الحاجة لوجبات إضافية، ويساعد على الاستفادة القصوى من فوائدها الصحية.

التنويع حسب نوع المكسرات

لكل نوع من المكسرات فوائده:

الجوز غني بأحماض أوميجا-3.

اللوز مصدر جيد لفيتامين E.

الفستق يحتوي على الألياف والبروتين.

وتناول مزيج متنوع من المكسرات يساعد على خفض دهون الجسم وضغط الدم مقارنة بالوجبات الخفيفة المكررة.

الانتباه للحساسية

رغم فوائدها، يعاني نحو 1% من الأشخاص من حساسية المكسرات، والتي قد تكون شديدة، في هذه الحالات، يمكن استخدام بدائل آمنة مثل بذور الشيا أو الكتان أو دوار الشمس، بعد استشارة الطبيب.

