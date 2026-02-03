ترامب يدعو الكونجرس الى أن يقر مشروع قانون ينهي الإغلاق الحكومي



وكالات

حض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس على الإسراع في اعتماد مشروع قانون للإنفاق ينهي إغلاقا حكوميا في الولايات المتحدة، دخل يومه الثالث الإثنين.

وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال: "آمل بأن ينضم إليّ كل الجمهوريين والديموقراطيين في دعم هذا المشروع، وأن يرسلوه إلى مكتبي دون تأخير لا يمكن إدخال أي تعديلات في الوقت الراهن".

ويأتي الإغلاق بعد انهيار مفاوضات بين ممثلي الحزبين على خلفية مقتل 2 من المحتجين على أساليب إدارة الهجرة والجمارك، وهو ما دفع الديموقراطيين إلى اتّخاذ موقف متشدد.

وليل الجمعة، تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون مالي من شأنه الحد من فترة الإغلاق، يلحظ اعتماد 5 من الأقسام الستة لنص الميزانية، في حين سيخضع القسم المتعلق بوزارة الأمن الداخلي لمزيد من المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين.

لكن الاتفاق أثار استياء عدد من الجمهوريين المحافظين الذين هدّدوا بالتصويت ضده.

وقال ترامب في منشوره: "سنعمل معا بحسن نية لمعالجة القضايا التي أُثيرت، لكن لا يمكننا أن نتحمّل إغلاقا مطوّلا آخر مدمّرا وعديم الجدوى، سيُلحق ضررا بالغا ببلدنا"، في إشارة إلى إغلاق استمر 43 يوما الصيف الماضي.

وأعرب مايك جونسون رئيس مجلس النواب ذي الغالبية الجمهورية، عن تفاؤله بقرب التوصل إلى اتفاق، مضيفا: "سننجز كل ذلك بحلول الثلاثاء، أنا مقتنع بذلك".

غير أن رئيس المجلس يملك غالبية ضئيلة للغاية في مجلس النواب، ولا يمكنه أن يخسر أكثر من صوت جمهوري واحد.

في موازاة ذلك، أعلنت وزارة العمل الأمريكية، الإثنين، إرجاء موعد صدور تقريرها المتّصل بالتوظيف والوظائف، بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة.

وقالت الوزارة: "نظرا إلى الإغلاق الجزئي للحكومة الفدرالية، سيعلّق مكتب إحصاءات العمل BLS جمع البيانات ومعالجتها ونشرها"، موضحة أن هذا الأمر يؤثر على تقرير التوظيف الذي كان من المقرر نشره الجمعة، وفقا للغد.