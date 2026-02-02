"خلعت الحجاب واتجهت للتمثيل".. 10 معلومات وصور عن البلوجر هايدي كامل

أقدمت الشركة المنتجة لمسلسل "نون النسوة" بطولة الفنان مي كساب والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، على حذف مشاهد البلوجر هايدي كامل من المسلسل بعد توعد نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي بتوقيع غرامة مالية تقدر بـ مليون جنيه بسبب عدم وجود التصاريح اللازمة لمشاركتها ضمن أحداث المسلسل.

ونستعرض في التقرير التالي 10 معلومات عن البلوجر هايدي كامل:

1- أعلنت في مقطع فيديو عن اتخاذها قرار خلع الحجاب بعد أداء صلاة استخارة، حيث أثار الفيديو جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

2- اشتهرت بتقديم محتوى يخص الفتيات عبر حساباتها المختلفة على السوشيال ميديا.

3- يتابعها 3 مليون متابع على انستجرام.

4- يتابعها أكثر من 6 مليون متابع على تيك توك.

5- ارتبط اسمها باسم البلوجر عبد الله التركي.

6- قدمت بودكاست تحدثت خلاله عن تجربتها مع التنمر في المدرسة، وعلاقتها بأسرتها، وكيفية تعاملها مع النقد.

7- أثارت الجدل بحديثها عن إصابتها بالاكتئاب.

8- كشفت في وقت سابق عن مشاركتها بأحد الأعمال الدرامية في موسم رمضان 2026.

9- الظهور الأخير لها كان في لوكيشن تصوير مسلسل "نون النسوة" ونشرت مقطع فيديو عبر صفحتها على انستجرام وسط تهنئة المتابعين.

10- تبلغ من العمر 26 عاما وتخرجت من كلية الإعلام.