لطلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس.. موعد بدء الفصل الثاني رسميًا 2026

كتب : عمر صبري

05:00 ص 03/02/2026

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

ينطلق الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025 -2026 بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية وكذلك المعاهد العليا والمتوسطة السبت 7 فبراير 2026 وذلك عقب انتهاء أجازة منتصف والتي انطلقت السبت 24 يناير 2026، وتنتهي الخميس 5 فبراير 2026.

وتُقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني”Mid – Term” خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر أبريل حسب كل كلية، وتستمر الدراسة لمدة 15 أسبوعًا، تنتهى الخميس 21 مايو 2026، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري مايو ويونيو 2026، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، وذلك بحسب خريطة الفصل الدراسي الثاني بالجامعات.

وترأس الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أمس، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب بالسرعة المطلوبة؛ لتمكينهم من تسجيل المُقررات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكافة الكليات التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة.

كما وجه الدكتور أيمن عاشور بضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة خلال إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، والتأكد من توافر وجاهزية مُعدات الأمان والسلامة المهنية بكافة المباني والمنشآت الجامعية، حرصًا على سلامة كافة منتسبي المجتمع الأكاديمي، وذلك في إطار استعداد الجامعات لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

