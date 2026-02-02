15 صورة من المران الختامي للأهلي قبل مواجهة البنك في الدوري المصري

رسميًا.. نورشيلاند يعلن تعاقده مع إبراهيم عادل

وجه الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، صدمة لجماهير القلعة الحمراء، بعدما كشف عن اقتراب أحمد عبدالقادر من الرحيل والاحتراف بالدوري العراقي.

وكتب شوبير، عبر حسابه الرسمي على موقع " فيس بوك": " أحمد عبد القادر يقترب من الإنضمام إلى نادي الكرمة العراقي ويتبقى الاتفاق على بعض التفاصيل المالية البسيطة".

وينتهى عقد أحمد عبد القادر مع النادي الأهلي في نهاية الموسم ويحق للاعب الانضمام لاي نادي اخر.

ويذكر أن النادي الأهلي قد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة.