"المصريين مش فئران تجارب".. تحرك برلماني بشأن تقنين حقن وتركيبات مجهولة

كتب : مصراوي

04:00 ص 03/02/2026

النائب فريدي البياضي

كتب- عمرو صالح:
تقدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى الحكومة بشأن ما أُعلن عن تفعيل ما يسمى بـ"التركيبات العقيمة أو الخطرة".

وأكد "البياضي"، أن تصريحات مسؤولي هيئة الدواء المصرية نفسها تشير إلى أن هذا النوع من التركيبات يتطلب تجهيزات خاصة ومعايير فنية عالية، ولا يُمارس حاليًا في أي صيدلية داخل مصر، متسائلًا عن مبررات فتح هذا الباب في الوقت الحالي دون ضمانات رقابية واضحة.

وحذّر عضو مجلس النواب، من خطورة أن يؤدي هذا التوجه إلى تقنين مراكز "التحميل" والعناية بالبشرة، التي تمارس حاليًا حقن المواطنين بتركيبات مجهولة المصدر خارج الإطار القانوني، مقابل رسوم سنوية زهيدة لا تتناسب مع حجم المخاطر الصحية أو الأرباح التي تحققها تلك المراكز.

وأشار البياضي إلى أن صحة المواطنين لا يجوز أن تكون مجالًا لتجارب تنظيمية أو مسارات دوائية غير واضحة، مؤكدًا أن الملف يمس أمن الدواء القومي ويستوجب مناقشة برلمانية عاجلة بمشاركة نقابة الصيادلة وخبراء الدواء.

واختتم البياضي تصريحه بالتأكيد على أن "صحة المصريين خط أحمر… والمصريين مش فئران تجارب".

فريدي البياضي التركيبات الدوائية مجلس النواب

