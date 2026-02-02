إعلان

برقم الجلوس.. نتيجة "إعدادية الشرقية" بنسبة نجاح 70.35%

كتب : مصراوي

06:31 م 02/02/2026

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

الشرقية - ياسمين عزت:

اعتمد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مساء اليوم الإثنين، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026، بنسبة نجاح عامة بلغت 70.35%، موجهًا بإتاحة النتيجة فورًا أمام الطلاب وأولياء الأمور عبر الرابط الرسمي.

وأوضح المحافظ أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 146 ألفًا و8 طلاب وطالبات، حضر منهم الاختبارات فعليًا 145 ألفًا و318 طالبًا وطالبة، ويمكن الحصول على النتيجة مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك عبر الرابط التالي: اضغط هنا للنتيجة

الإعدادية المهنية

شمل قرار المحافظ اعتماد النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح وصلت إلى 99.57%، حيث تقدم لأداء هذه الامتحانات 1494 طالبًا وطالبة، حضر منهم 1403 طلاب.

كما تضمنت القرارات اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 90%، من إجمالي 50 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحان.

وامتد الاعتماد ليشمل نتيجة الشهادة الإعدادية لمدارس النور للمكفوفين بنسبة نجاح 62.50%، حيث بلغ عدد المتقدمين 16 طالبًا وطالبة.

تهنئة وتوجيهات

وحرص محافظ الشرقية على تهنئة الطلاب الناجحين، مطالباً إياهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي وبذل مزيد من الجهد خلال الفصل الدراسي الثاني، ومشيدًا في الوقت ذاته بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي، ودورهم الملموس في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبناء المحافظة.

