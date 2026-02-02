انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس غدًا الثلاثاء على أغلب أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء دافئ على جنوب الصعيد شديد البرودة ليلا.

كما توقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة بنسبة حدوث (20%) تقريباً على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

اقرأ أيضًا

طقس الـ5 أيام.. الأرصاد: رياح وأتربة وتراجع طفيف في الحرارة

أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة برواتب تتخطى 10 آلاف جنيه| التخصصات والتقديم

اليوم.. وزارة الأوقاف تحتفل بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين