الفاصولياء السوداء من أنواع البقوليات استهلاكا، بفضل قيمتها الغذائية المرتفعة وسهولة إدخالها في الوجبات اليومية.

وفقا لموقع "VeryWellHealth"، إليك الفوائد الصحية لتناولها، إضافة إلى الفئات التي يُنصح بتجنبها أو الحد من استهلاكها.

مصدر غني بالبروتين النباتي

توفر الفاصولياء السوداء مصدرا جيدا للبروتين النباتي، إذ يحتوي نصف كوب منها على نحو 7 جرامات من البروتين، ما يسهم في دعم بناء الأنسجة والوظائف الحيوية للجسم.

الألياف الغذائية ودعم صحة الجهاز الهضمي

تؤدي الألياف الغذائية دورا أساسيا في تحسين عملية الهضم وتعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، إضافة إلى المساهمة في تنظيم مستويات السكر والكوليسترول في الدم.

مضادات أكسدة تقلل الالتهابات

الفاصولياء السوداء غنية بمركبات نباتية مضادة للأكسدة، أبرزها الكيرسيتين، الذي يسهم في تقليل الالتهابات المرتبطة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري والتهاب المفاصل.

دعم صحة القلب وضغط الدم

يساعد محتوى الألياف والمركبات النباتية الموجودة بها على تقليل امتصاص الكوليسترول الضار داخل الجهاز الهضمي.

كما أن غناها بعناصر مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والفولات يحافظ على مستويات صحية لضغط الدم من خلال تحسين مرونة الأوعية الدموية.

تنظيم السكر في الدم

تتميز بمؤشر سكري منخفض، ما يعني أنها لا ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة، كما تحتوي على مركبات مثل الأنثوسيانين، تعمل على تحسين استجابة الجسم للجلوكوز وتقليل تقلبات السكر، خاصة لدى المعرضين للإصابة بالسكري من النوع الثاني.

عناصر غذائية أساسية

تسهم في تزويد الجسم بعدد من الفيتامينات والمعادن المهمة، من بينها الحديد، المغنيسيوم، المنجنيز، الفولات، الزنك والبوتاسيوم، ما يدعم صحة العظام والجهاز العصبي والوظائف المناعية.

أمور يجب الانتباه إليها

رغم فوائدها الصحية، يسبب تناولها الغازات والانتفاخ لدى بعض الأشخاص، بسبب احتوائها على سكريات يُصعب هضمها، كما تحتوي الأنواع المعلبة على نسب مرتفعة من الصوديوم، ما يستدعي غسلها جيدا قبل الاستهلاك.

