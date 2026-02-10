أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل محطة فارقة في مسار العلاقات الثنائية، وتجسد مستوى متقدما من التنسيق الاستراتيجي القائم على الثقة المتبادلة وتكامل المصالح والرؤى بين القيادتين في القاهرة وأبوظبي.

وأوضح فرحات في بيان له أن القمة التي جمعت الرئيس السيسي بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعكس إدراكا مشتركا لطبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، بما تحمله من تعقيدات أمنية وتحولات سياسية متسارعة، الأمر الذي يفرض تعزيز آليات التشاور والتنسيق العربي المشترك، بما يضمن حماية الأمن القومي العربي والحفاظ على استقرار الإقليم.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل أحد أعمدة الاستقرار في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن ما يميز هذه العلاقة هو انتقالها من إطار التعاون التقليدي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تمتد لتشمل الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والتكنولوجية، بما يعكس عمق الروابط التاريخية ووحدة المصير بين الشعبين الشقيقين.

وأضاف فرحات أن المباحثات أكدت حرص الجانبين على دفع العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب، خاصة في مجالات الاستثمار والتنمية المستدامة والطاقة والتكنولوجيا الحديثة، مشددا على أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية الشاملة، وتعكس ثقة المؤسسات الاقتصادية الإماراتية في متانة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق معدلات نمو مستقرة.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن التنسيق المصري الإماراتي بشأن القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، يعكس التزاما راسخا بدعم الحلول السياسية والسلمية، ورفض سياسات التصعيد والعنف، والعمل من أجل التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بما يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ويحقق الاستقرار الإقليمي.

وأشار فرحات إلى أن زيارة الرئيس السيسي لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تحمل دلالات استراتيجية عميقة، تعكس توجها جادا نحو الاستثمار في المعرفة وبناء القدرات البشرية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم التحول الرقمي وإعداد أجيال قادرة على قيادة مسارات التنمية المستقبلية.

وشدد فرحات على أن زيارة الرئيس السيسي للإمارات تمثل رسالة واضحة على قوة ومتانة الشراكة المصرية الإماراتية، وقدرتهما على صياغة نموذج عربي ناجح للتعاون الاستراتيجي القائم على التكامل والواقعية السياسية، بما يخدم قضايا التنمية والاستقرار في المنطقة العربية بأسرها.