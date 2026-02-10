إعلان

أسماء جلال تخطف الأنظار ومنى زكي بإطلالة أنيقة.. لقطات النجوم خلال 24 ساعة

كتب : مروان الطيب

12:30 ص 10/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إلهام عبد البديع_3
  • عرض 5 صورة
    صبا مبارك_5
  • عرض 5 صورة
    أسماء جلال_2
  • عرض 5 صورة
    تارا عماد_4

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

صبا مبارك

نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورا لها بإطلالة كاجوال جريئة.

وظهرت "صبا" في الصور بجوار حقائب سفر، وعلقت قائلة: "مرحبا بالسفر".

تارا عماد

تواصل الفنانة تارا عماد الترويج لمسلسل "إفراج" المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2026.

نشرت تارا صورة من كواليس التصوير عبر صفحتها على "انستجرام".

أسماء جلال

خضعت الفنانة أسماء جلال لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر صفحتها على انستجرام.

ظهرت أسماء بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار، وحازت على إعجاب الجمهور والمتابعين.

إلهام عبدالبديع

خضعت الفنانة إلهام عبدالبديع لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر صفحتها على انستجرام.

ظهرت إلهام بإطلالة كاجوال أنيقة خطفت بها الأنظار، وحازت على إعجاب الجمهور والمتابعين.

منى زكي

نشرت الفنانة منى زكي صورة جديدة عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام من أحدث ظهور لها.

ظهرت منى بإطلالة بسيطة وجذابة خطفت بها الأنظار.

لقطات النجوم منى زكي أسماء جلال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الشرقية للدخان ترفع أسعار سجائر كيلوباترا
اقتصاد

الشرقية للدخان ترفع أسعار سجائر كيلوباترا
ترضى تاكل بالمنظر ده.. رئيس حي حدائق القبة ينفعل على مسؤول مطعم - (صور)
أخبار مصر

ترضى تاكل بالمنظر ده.. رئيس حي حدائق القبة ينفعل على مسؤول مطعم - (صور)
كسوف الشمس الكلي 2026.. 4 أبراج الأكثر حظا
علاقات

كسوف الشمس الكلي 2026.. 4 أبراج الأكثر حظا

أبوالمعاطي زكي يجيب على سؤال مجدي الجلاد: زعلان من إبراهيم فايق؟ - (فيديو)
رياضة محلية

أبوالمعاطي زكي يجيب على سؤال مجدي الجلاد: زعلان من إبراهيم فايق؟ - (فيديو)
فتاة واقعة التحرش بالمواصلات العامة: بنات تعرفوا عليه وكان يتتبعهن قبلي
أخبار المحافظات

فتاة واقعة التحرش بالمواصلات العامة: بنات تعرفوا عليه وكان يتتبعهن قبلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الداخلية تمنع إقامة حفل "جزيرة إبستين" داخل ملهى ليلي بوسط القاهرة
الشرقية للدخان ترفع أسعار سجائر كيلوباترا
"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة