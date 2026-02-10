فيديو|رمضان 2026.. كزبرة مع وئام مجدي في كواليس مسلسل "بيبو"

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

صبا مبارك

نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورا لها بإطلالة كاجوال جريئة.

وظهرت "صبا" في الصور بجوار حقائب سفر، وعلقت قائلة: "مرحبا بالسفر".

تارا عماد

تواصل الفنانة تارا عماد الترويج لمسلسل "إفراج" المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2026.

نشرت تارا صورة من كواليس التصوير عبر صفحتها على "انستجرام".

أسماء جلال

خضعت الفنانة أسماء جلال لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر صفحتها على انستجرام.

ظهرت أسماء بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار، وحازت على إعجاب الجمهور والمتابعين.

إلهام عبدالبديع

خضعت الفنانة إلهام عبدالبديع لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر صفحتها على انستجرام.

ظهرت إلهام بإطلالة كاجوال أنيقة خطفت بها الأنظار، وحازت على إعجاب الجمهور والمتابعين.

منى زكي

نشرت الفنانة منى زكي صورة جديدة عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام من أحدث ظهور لها.

ظهرت منى بإطلالة بسيطة وجذابة خطفت بها الأنظار.