كشف باحثون من تايوان عن علاقة قوية بين نقص فيتامين د وزيادة خطر الإصابة بفشل القلب، خاصة لدى الأشخاص المصابين بانقطاع النفس الانسدادي النومي.

الدراسة وتحليل البيانات

حلل فريق البحث بيانات 73 ألف مريض من قاعدة بيانات TriNetX الدولية للفترة 2010-2022، وقارنوا بين مرضى انقطاع النفس النومي ذوي مستويات منخفضة جدا من فيتامين D وأولئك ذوي مستويات طبيعية.

وبعد ضبط النتائج وفق العمر والجنس والأمراض المصاحبة، تبين أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين D لديهم خطر أعلى بنسبة 45% للإصابة بفشل القلب مقارنة بمن لديهم مستويات طبيعية من الفيتامين، وفقا لموقع "لينتا.رو".

مخاطر إضافية مرتبطة بنقص فيتامين د

أظهرت الدراسة أيضا أن نقص هذا الفيتامين يرتبط بـ:

ارتفاع معدلات الوفيات لأسباب مرضية متعددة.

زيادة خطر ارتفاع ضغط الدم الرئوي الثانوي.

مشاكل انسداد رئوي متكررة.

وأظهرت النتائج أنه كلما ارتفعت مستويات فيتامين د في الدم (بين 20-29.9 نانوجرام/مل)، انخفضت هذه المخاطر، خاصة لدى الأشخاص المصابين بأمراض مرتبطة بالسمنة.

أهمية مراقبة مستويات فيتامين D

شدد الباحثون على ضرورة متابعة مستويات فيتامين D في الجسم كإجراء وقائي للحد من فشل القلب، خاصة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم التنفسي.

ويشير خبراء الصحة إلى أن هذا الفيتامين ضروري لعدد كبير من التفاعلات الكيميائية في الجسم، وأن نقصه يمكن أن يؤثر على الجهاز العصبي، مسببا القلق والتوتر، فضلا عن الإرهاق المزمن في بعض الحالات.

