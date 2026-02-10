إعلان

ترامب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية ويؤكد أهمية الاستقرار

كتب : مصراوي

02:19 ص 10/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعارض أي خطوات لضم إسرائيل للضفة الغربية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي وتزيد من التوتر في المنطقة، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف المسؤول أن الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية يسهم في حماية أمن إسرائيل ويأتي متوافقًا مع أهداف ترامب الرامية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط، مؤكدًا استمرار متابعة الإدارة الأمريكية للأوضاع على الأرض لضمان تقدم عملية السلام.

