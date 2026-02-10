ترامب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية ويؤكد أهمية الاستقرار



وكالات

أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعارض أي خطوات لضم إسرائيل للضفة الغربية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي وتزيد من التوتر في المنطقة، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف المسؤول أن الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية يسهم في حماية أمن إسرائيل ويأتي متوافقًا مع أهداف ترامب الرامية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط، مؤكدًا استمرار متابعة الإدارة الأمريكية للأوضاع على الأرض لضمان تقدم عملية السلام.