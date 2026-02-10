إعلان

لكبار السن.. طريقة بسيطة للحفاظ على الكتلة العضلية مع التقدم بالعمر

كتب : أسماء مرسي

02:30 ص 10/02/2026

تعيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يفقد الإنسان جزءا من كتلة عضلاته مع التقدم في العمر، ما يضعف قوته وحركته ويُصعب أداء المهام اليومية، لكن دراسة حديثة تشير إلى أن هناك وسيلة بسيطة لدعم العضلات والحد من ضمورها بعد سن الخمسين، وفقا لموقع " لينتا.رو".

المياه المعدنية الغنية بالكالسيوم والمغنيسيوم

نشرت مجلة "Nutrients" العلمية دراسة أوضحت أن شرب المياه المعدنية الغنية بالكالسيوم والمغنيسيوم بانتظام يحمي العضلات من الضمور.

الدراسة شملت 89 شخصا في الستين من العمر، بعضهم يعاني من هشاشة العظام المصحوبة بضمور العضلات، وهي حالة تتميز بانخفاض كثافة العظام وكتلة العضلات.

قسم الباحثون المشاركين إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى شربت لترا يوميا من المياه المعدنية الغنية بالكالسيوم والمغنيسيوم.

المجموعة الثانية تناولت مياه عادية غير غنية بالمعادن.

زيادة الكتلة العضلية

بعد ستة أشهر، لاحظ الباحثون أن أفراد المجموعة الأولى شهدوا ارتفاعا في الكتلة العضلية وانخفاضًا في حالات السقوط المرتبطة بضمور العضلات.

وكان التأثير أكثر وضوحا لدى المصابين بهشاشة العظام المصحوبة بضمور العضلات، حيث استمرت زيادة كتلة العضلات حتى بعد 12 شهرًا من بدء التجربة.

مع ذلك، لم يلحظ الباحثون أي تغييرات ملحوظة في قوة العضلات أو النشاط البدني العام، ما يشير إلى أن الكالسيوم والمغنيسيوم يركزان تأثيرهما على الحفاظ على الكتلة العضلية بشكل أساسي.

طريقة بسيطة لدعم صحة العضلات

أكد مؤلفو الدراسة أن الكالسيوم والمغنيسيوم الموجودين في المياه المعدنية يُمتصان بسهولة في الجسم، ويمكن أن يكونا إضافة فعالة وسهلة لدعم صحة العضلات والعظام.

ورغم أن هذه الطريقة لا تغني عن النشاط البدني المنتظم، فإنها تقدم وسيلة بسيطة لتقليل الوهن وخطر السقوط لدى كبار السن، ما يجعلها خيارا عمليا للحفاظ على الصحة العضلية مع تقدم العمر.

اقرأ أيضا:

احذرها.. طريقة شائعة في طهي السمك ترفع خطر السرطان

لا تفعله مجددا.. خطأ شائع عند غلي اللبن يفقده قيمته الغذائية

لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان

علامة خفية تدل على الإصابة بأمراض الكبد والكلى والغدة الدرقية

8 أطعمة تقلل الالتهاب وتقوي المناعة.. احرص على تناولها

الحفاظ على كتلة العضلات ضمور العضلات صحة العضلات لكبار السن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فتاة واقعة التحرش بالمواصلات العامة: بنات تعرفوا عليه وكان يتتبعهن قبلي
أخبار المحافظات

فتاة واقعة التحرش بالمواصلات العامة: بنات تعرفوا عليه وكان يتتبعهن قبلي
مفاجأة بشأن مصير الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز
رياضة محلية

مفاجأة بشأن مصير الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز
ترامب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية ويؤكد أهمية الاستقرار
شئون عربية و دولية

ترامب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية ويؤكد أهمية الاستقرار
حدث بالفن| رسالة محمد سامي لـ عفاف شعيب ورامز جلال يعلق على برنامجه الجديد
زووم

حدث بالفن| رسالة محمد سامي لـ عفاف شعيب ورامز جلال يعلق على برنامجه الجديد
الجيش الأمريكي يعلن مقتل شخصين من مهربي المخدرات بالمحيط الهادئ
شئون عربية و دولية

الجيش الأمريكي يعلن مقتل شخصين من مهربي المخدرات بالمحيط الهادئ

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الداخلية تمنع إقامة حفل "جزيرة إبستين" داخل ملهى ليلي بوسط القاهرة
الشرقية للدخان ترفع أسعار سجائر كيلوباترا
"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة