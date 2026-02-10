يفقد الإنسان جزءا من كتلة عضلاته مع التقدم في العمر، ما يضعف قوته وحركته ويُصعب أداء المهام اليومية، لكن دراسة حديثة تشير إلى أن هناك وسيلة بسيطة لدعم العضلات والحد من ضمورها بعد سن الخمسين، وفقا لموقع " لينتا.رو".

المياه المعدنية الغنية بالكالسيوم والمغنيسيوم

نشرت مجلة "Nutrients" العلمية دراسة أوضحت أن شرب المياه المعدنية الغنية بالكالسيوم والمغنيسيوم بانتظام يحمي العضلات من الضمور.

الدراسة شملت 89 شخصا في الستين من العمر، بعضهم يعاني من هشاشة العظام المصحوبة بضمور العضلات، وهي حالة تتميز بانخفاض كثافة العظام وكتلة العضلات.

قسم الباحثون المشاركين إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى شربت لترا يوميا من المياه المعدنية الغنية بالكالسيوم والمغنيسيوم.

المجموعة الثانية تناولت مياه عادية غير غنية بالمعادن.

زيادة الكتلة العضلية

بعد ستة أشهر، لاحظ الباحثون أن أفراد المجموعة الأولى شهدوا ارتفاعا في الكتلة العضلية وانخفاضًا في حالات السقوط المرتبطة بضمور العضلات.

وكان التأثير أكثر وضوحا لدى المصابين بهشاشة العظام المصحوبة بضمور العضلات، حيث استمرت زيادة كتلة العضلات حتى بعد 12 شهرًا من بدء التجربة.

مع ذلك، لم يلحظ الباحثون أي تغييرات ملحوظة في قوة العضلات أو النشاط البدني العام، ما يشير إلى أن الكالسيوم والمغنيسيوم يركزان تأثيرهما على الحفاظ على الكتلة العضلية بشكل أساسي.

طريقة بسيطة لدعم صحة العضلات

أكد مؤلفو الدراسة أن الكالسيوم والمغنيسيوم الموجودين في المياه المعدنية يُمتصان بسهولة في الجسم، ويمكن أن يكونا إضافة فعالة وسهلة لدعم صحة العضلات والعظام.

ورغم أن هذه الطريقة لا تغني عن النشاط البدني المنتظم، فإنها تقدم وسيلة بسيطة لتقليل الوهن وخطر السقوط لدى كبار السن، ما يجعلها خيارا عمليا للحفاظ على الصحة العضلية مع تقدم العمر.

