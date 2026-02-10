كوريا الجنوبية تخطط لإقرار مشروع قانون الغواصات النووية 2026



وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن خطة لبدء عملية إقرار مشروع قانون يتعلق بالغواصات النووية خلال النصف الأول من عام 2026، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأكدت الوزارة أن المشروع يهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد ومواكبة التطورات العسكرية الإقليمية، مشيرة إلى أن خطوات الإقرار ستشمل مراجعة تشريعية دقيقة لضمان التوافق مع الاستراتيجيات الأمنية الوطنية وحماية مصالح كوريا الجنوبية.