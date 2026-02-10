اليوم.. افتتاح معرض أهلا رمضان 2026 الرئيسى بمدينة نصر

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تفتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء، معرض أهلا رمضان 2026 الرئيسى بقاعة جهاز تنمسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، لتوفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن للمواطنين، فضلا عن توفير ياميش رمضان في ظل زيادة معدلات الاستهلاك طوال فترة الشهر الكريم.

وتستهدف وزارة التموين التوسع في إقامة المعارض والشوادر بمختلف محافظات الجمهورية؛ لضمان وصول السلع للمواطنين بيسر وسهولة، مع استمرار صرف السلع التموينية الشهرية للمواطنين عبر البطاقات التموينية بانتظام مع توفير كميات كبيرة من ياميش رمضان،قمر الدين والبلح والزبيب وجوز الهند وغيرها من المنتجات الأخرى، فضلاً عن كميات إضافية من اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة بما يلبي احتياجات الأسر المصرية طوال شهر رمضان المعظم.