حذر فريق علمي من هنجاريا من تناول بعض الفيتامينات والمعادن مع القهوة، مشيرين إلى أن الكافيين يُعيق امتصاصها ويقلل فعاليتها، ما يؤثر على صحة الجسم على المدى الطويل.

القهوة مفيدة للقلب.. لكن ليس لجميع الفيتامينات

تُعرف القهوة بفوائدها على القلب والأوعية الدموية بفضل مضادات الأكسدة التي تحتويها، إلا أن تناولها مع بعض المكملات الغذائية يقلل من قدرة الجسم على امتصاصها، وفقا لموقع "aif".

الفيتامينات والمعادن الأكثر تأثرا بالقهوة

حسب الخبراء، تشمل العناصر الغذائية التي يتأثر امتصاصها بالقهوة:

فيتامين D: يقل امتصاصه بسبب انخفاض حساسية المستقبلات الخاصة به.

الحديد: أظهرت دراسة سويسرية عام 2022 أن النساء المصابات بنقص الحديد امتصصن نحو 54% أقل من المكملات عند تناولها مع القهوة مقارنة بالماء.

مجموعة فيتامينات B، الزنك، والكالسيوم: يقل امتصاصها أو تُطرح مباشرة في البول نتيجة التأثير المدر للبول للقهوة.

تداخلات غذائية يجب الانتباه لها

يحذر الخبراء من بعض التداخلات الأخرى، مثل:

الكالسيوم الذي يعيق امتصاص الحديد.

الزنك الذي يقلل امتصاص النحاس.

نصائح لتعزيز امتصاص المكملات الغذائية

لضمان الحصول على الفوائد الكاملة للمكملات، ينصح بتناولها قبل ساعة إلى ساعتين من شرب القهوة أو بعد مرور ساعتين من تناولها، بهذه الطريقة يمكن للجسم الاستفادة من المكملات الغذائية دون التأثر بالقهوة أو فقدان فعاليتها.

اقرأ أيضا:

احذرها.. طريقة شائعة في طهي السمك ترفع خطر السرطان

لا تفعله مجددا.. خطأ شائع عند غلي اللبن يفقده قيمته الغذائية

لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان

علامة خفية تدل على الإصابة بأمراض الكبد والكلى والغدة الدرقية

8 أطعمة تقلل الالتهاب وتقوي المناعة.. احرص على تناولها