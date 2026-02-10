مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:15

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

نابولي

- -
22:00

كومو

كأس ألمانيا

هيرتا برلين

- -
21:45

فرايبورج

مفاجأة بشأن مصير الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز

كتب : محمد عبد الهادي

01:10 ص 10/02/2026

الدوري المصري

كشف برنامج "قهوة فايق"، مفاجأة مدوية بشأن مصير الدوري المصري للموسم الحالي، وسط أنباء ومطالبات بإلغائه بسبب منتخب مصر.

وكشف أحمد عبد الباسط، ضيف إبراهيم فايق في البرنامج أن هناك أصوات تتعالى داخل اتحاد الكرة وتطالب بإلغاء الدوري في الموسم الجاري.

مؤكدًا أن هذه المطالبات تأتي بسبب ضغط المباريات ورغبة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بالحصول على فترة إعداد إسبوعين وهو ما يشكل ضغطًا كبيرًا على جدول المسابقة.

وأشار أن اتحاد الكرة يرى صعوبة استمرار الموسم الحالي من الدوري، خاصة مع استمرار تقدم الأندية المصرية في مشوارها بالبطولات القارية.

لم يحلق شعره منذ 2024.. ما قصة فرانك إيليت مشجع مانشستر يونايتد؟

8 صور جديدة لإمام عاشور وزوجته في الحرم المكي

