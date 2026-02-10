ينتهي 12 فبراير.. رابط وشروط التقديم على 20 منحة دكتوراه بفرنسا

حدد قطاع الشئون الثقافية والبعثات (الإدارة المركزية للبعثات) والسفارة الفرنسية بالقاهرة تفاصيل (20 منحة) بتمويل مشترك بين حكومة جمهورية مصر العربية ودولة فرنسا لطلبة الدكتوراه للعام الجامعي 2025/2026، أخى موعد للتقديم عليهم 12 فبراير الجاري، كالآتي:

- منح لمدة ستة أشهر لإجراء أبحاث للدكتوراه.

- منح لمدة 12 شهر لأبحاث الدكتوراه بنظام الاشراف المشترك (مقسمة على فترتين كل فترة 6 أشهر وفقاً لاحتياجات البحث).

ـ منح لمدة 18 شهر بنظام الاشراف المشترك ( مقسمة على ثلاث فترات كل فترة 6 أشهر وفقاً لاحتياجات البحث).

مجالات البحث

وأوضح القطاع أن جميع مجالات البحث الأكاديمي متاحة مع إعطاء أولوية للمجالات الآتية:

ـ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الذكاء الاصطناعي، الحوسبة، الربوتات، الأمن السيبراني والاتصال)

ـ العلوم البيئية والطاقة المتجددة: (علم الأحياء، معالجة المياه والنفايات، التكنولوجيا الحيوية، الطاقة المتجددة، التنوع البيولوجي، التغير المناخي وتأثيراته)

ـ العلوم الصحية:( البحوث الطبية الحيوية، تكنولوجيا النانو، التطبيقات الطبية الحيوية المتقدمة)

ـ الزراعة والاغذية الزراعية.

ـ العلوم الاجتماعية والانسانية: (اقتصاد، إدارة ـ علم الآثار، لغويات، تعليم ـ علوم سياسية، قانون)

وفيما يلي شروط القبول:

- أن يكون مصري الجنسية.

- ألا يزيد سن المتقدم للبعثة عن 35 عامًا في تاريخ بدء الاعلان.

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

- ألا يكون قد سبق حصوله على بعثة أو منحة بغرض الحصول على الدكتوراه من قبل.

- أن يكون المتقدم مدرس مساعد أو باحث مساعد وأن يكون حاصل على الماجستير في تخصص البعثة.

- أن يكون تسجيل موضوع الرسالة شرط للسفر.

التسجيل للدكتوراه بإحدى الجامعات المصرية، على ألا تزيد المدة عن 3 أعوام في تاريخ الإعلان.

- أن يكون الدارس غير مشترك في مشاريع آخري جارية بتمويل من الحكومة الفرنسية.

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها اعفاءاً نهائياً.

- إجادة اللغة الانجليزية (بمستوى لغوي المطلوب في اللغة الانجليزية 5.5 ILETS أو إجاده اللغة الفرنسية (بمستوى لغوي TCF أو DELF B2.، على أن تكون شهادة اللغة سارية في تاريخ بداية الاعلان.

الأوراق المطلوبة للتقديم:

- استمارة البيانات باللغة العربية معتمدة ومختومة مستوفاة جميع البنود بمافيها التخصص العام والدقيق من الجهة الموفدة الكلية / الجامعة.

- بيان معتمد بالدرجة الجامعية الأولى والتقدير العام في التخرج باللغة الإنجليزية.

- بيان بالتدرج الوظيفى للأطباء المتقدمين للبعثات ( فترة طبيب مقيم ) معتمدة ومختومة من الجهة الموفدة.

- شهادة الماجستير باللغة الانجليزية معتمدة ومختومة أو ما يعادلها ( شهادة المعادلة من المجلس الاعلى للجامعات ).

- شهادة بتاريخ التسجيل للدكتوراه معتمدة ومختومة من جهة العمل (موافقة الجامعة على التسجيل).

- أصل شهادة اللغة الانجليزية بتحقيق المستوى اللغوى المطلوب وتكون صالحة فى تاريخ بدء الإعلان.

- موافقة جهة العمل للتقدم لهذه البعثة معتمده ومختومة من أ. د. /عميد الكلية أو رئيس المركز البحثى Endorsement Letter.

- افادة معتمدة ومختومة من الجهة الموفدة تفيد بأن المتقدم لم يسبق حصوله على بعثه او منحه بغرض الحصول على الدكتوراه عن طريق البعثات (اشراف مشترك ـ بعثه خارجية ـ منحه مقدمه للدولة ، احد البرامج الممولة على نفقة البعثات ).

- خطاب دعوة من أحد الاساتذة بفرنسا يحدد المواعيد المقترحة ( موافقة المشرف الأجنبى ولا يشترط تقديم خطاب قبول نهائى من الجامعة عند التقدم ) .

- تقديم ما يفيد الموقف من الخدمة العسكريه بالنسبة للذكور.

- خطاب توصية من أحد الأساتذة باللغة الانجليزية أو الفرنسية.

- مشروع خطه الدراسة للدكتوراه بالغة الانجليزية أو الفرنسية لا تزيد عن ( 6-10) صفحات.

اقرأ أيضاً:

رسميًا.. مد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 حتى الخميس المقبل

برقم الجلوس.. نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

بعد أزمة تأخير.. صرف مستحقات معلمي الحصة بمنيا القمح عن شهر نوفمبر 2026