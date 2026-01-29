ألم الصدر.. متى يكون إنذارا خطيرا يستدعي زيارة الطبيب؟

ألم الصدر من أكثر الأمراض شيوعا في العالم، ورغم أنه لا يعني بالضرورة الإصابة بنوبة قلبية، إلا أن الأطباء ينصحون بعدم الاستهانة به.

قد ينتشر ألم الصدر إلى مناطق أخرى من الجزء العلوي من الجسم، بما في ذلك الذراعين أو الرقبة أو الفك، ويكون حادا أو خفيفا ويسبب شعورا بالضيق أو الألم.

أسباب ألم الصدر التي تستدعي زيارة الطبيب

النوبة القلبية

إذا شعرت بضغط شديد في منتصف الصدر، فقد يكون ذلك بسبب نوبة قلبية، وقد ينتشر هذا الشعور إلى مناطق أخرى كالذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك أو المعدة.

ومن الأعراض الأخرى المصاحبة لألم الصدر ضيق التنفس والتعرق البارد والغثيان والدوار والإرهاق، وفقا لـ "هيلث".

وإذا شعرت بهذه الأعراض، وخاصة إذا استمرت لأكثر من بضع دقائق، يجب الذهاب للطبيب فورا.

الارتجاع المعدي المريئي

يعد ألم الصدر الناتج عن الارتجاع المعدي المريئي إحساسا حارقا ينتج عن ارتداد حمض المعدة إلى المريء، ويعرف هذا النوع من الألم باسم ألم الصدر غير القلبي إذ يشعر المريض بضغط أو حرقة ويتشابه في بعض الأحيان مع أعراض النوبة القلبية.

تضيق الأبهر

يحدث ألم الصدر الناتج عن تضيق الصمام الأبهري عندما يجبر الصمام الأبهري المتضيق البطين الأيسر للقلب على العمل بجهد أكبر مما يسبب الألم.

ويعد الألم علامة على أن القلب يتعرض للإجهاد وقد يكون مقدمة لأعراض أخرى مثل ضيق التنفس والدوخة.

التهاب التامور

غالبا ما يكون ألم الصدر الناتج عن التهاب التامور حادا في المنتصف أو الجانب الأيسر وينتشر ببطء إلى الكتفين.

وهذا الألم يزداد سوءا أثناء التنفس العميق أو عند الاستلقاء ويقل عند الجلوس والانحناء للأمام.

اعتلال عضلة القلب الضخامي

يحدث اعتلال عضلة القلب الضخامي نتيجة لتضخم عضلة القلب، مما يزيد من استهلاك الأكسجين ويقلل من تدفق الدم.

وينتج عن انسداد في تدفق الدم من القلب، ويمكن أن يكون سببه أيضا تليف عضلة القلب أو تشوه الشرايين التاجية، ويكون هذا الألم مشابها أيضا لألم الذبحة الصدرية أو النوبة القلبية.

