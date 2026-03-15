رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة مصر والسعودية الودية

كتب : محمد عبد الهادي

10:12 م 15/03/2026

منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة مصر والسعودية الودية بشكل رسمي، ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2026.

اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة مصر والسعودية

نشر اتحاد الكرة المصري بيان جاء كالتالي: "توصل الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم إلى اتفاق، يقضي بإقامة مباراة دولية ودية بين المنتخبين الشقيقين، يوم 27 مارس الحالي، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويأتي هذا اللقاء، في إطار توفير أفضل إعداد للمنتخب الوطني الأول استعداداً لخوض المونديال.


يُذكر أن المنتخب المصري يشارك في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات: بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث سيخوض مبارياته في مدينتي سياتل، بالولايات المتحدة الأمريكية، وفانكوفر بكندا.

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة مصر والسعودية الودية
رياضة عربية وعالمية

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة مصر والسعودية الودية
