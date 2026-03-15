إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية

كتب : أحمد الخطيب

07:11 م 15/03/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأحد 15-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا ل "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4940 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6351 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7410 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8468 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 59280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 84680 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 263354 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 423400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.18% إلى نحو 5019 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سبيكة الذهب الجنيه الذهب

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

