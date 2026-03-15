لن تتخيل تأثير الكمون على صحة القلب والكبد.. مفاجأة صادمة

كتب : آلاء نبيل أحمد

07:00 م 15/03/2026

مشروب الكمون

الكمون من التوابل الشائعة التي يحرص العديد من الأشخاص على استخدامها أثناء طهي الطعام لإضافة نكهة متميزة، لكن هل تعلم أن له تأثيرات غير متوقعة على صحة القلب والكبد؟

وبحسب ما ذكره موقعا "Healthline" و"ScienceDirect"، إليك تأثير الكمون على صحة القلب والكبد:

التأثير على صحة الكبد

1. يحتوي الكمون على مضادات الأكسدة، التي تساعد في حماية خلايا الكبد من التلف الناتج عن الجذور الحرة الضارة.

2. يحتوي الكمون على مركبات تدعم إنتاج الإنزيمات الضرورية، التي تعزز وظائف الكبد.

3. يعزز وظائف الكبد، مما يساعد في التخلص من السموم بشكل دوري.

التأثير على صحة القلب

1. يحتوي الكمون على مضادات الأكسدة التي تحارب مستويات الكوليسترول المرتفعة، وخاصة الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

2. يساهم الكمون في خفض ضغط الدم المرتفع من خلال تحسين الدورة الدموية، مما يعزز صحة القلب.

اقرأ أيضا:

من الإفطار إلى السحور.. مشروبات ذكية تعزز ترطيبك وتحافظ على نشاطك في رمضان

مشروبات بعد السحور تحارب نزلات البرد وتحمي من العطش النهاري .. تعرف عليها

5 مشروبات ممنوعة على مرضى السكري في رمضان.. لن تتوقع تأثيرها

تعرف على خطة أمريكا لتأمين السفن بمضيق هرمز.. التنفيذ خلال أيام
شئون عربية و دولية

تعرف على خطة أمريكا لتأمين السفن بمضيق هرمز.. التنفيذ خلال أيام
"بسبب التزوير".. الترجي يوجه تحذيرا لجماهيره قبل مباراة الأهلي في دوري
رياضة محلية

"بسبب التزوير".. الترجي يوجه تحذيرا لجماهيره قبل مباراة الأهلي في دوري
بعد تصريح عراقجي.. كيف تدير الصين وروسيا "حرب الإحداثيات" لإنقاذ إيران؟
شئون عربية و دولية

بعد تصريح عراقجي.. كيف تدير الصين وروسيا "حرب الإحداثيات" لإنقاذ إيران؟
لحظة بلحظة.. ليفربول ضد توتنهام 1 - 0
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. ليفربول ضد توتنهام 1 - 0

ننشر الصور الأولى لحريق محطة تصدير خضراوات بالمنوفية
أخبار المحافظات

ننشر الصور الأولى لحريق محطة تصدير خضراوات بالمنوفية

وزير المالية: غدًا صرف مرتبات شهر مارس بمناسبة عيد الفطر
مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"
حرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقة من خدمات 11 جهة حكومية
خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال عيد الفطر
القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
الحرس الثوري الإيراني: سنقتل نتنياهو
مصر تؤكد ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات دول الإقليم