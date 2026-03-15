الكمون من التوابل الشائعة التي يحرص العديد من الأشخاص على استخدامها أثناء طهي الطعام لإضافة نكهة متميزة، لكن هل تعلم أن له تأثيرات غير متوقعة على صحة القلب والكبد؟

وبحسب ما ذكره موقعا "Healthline" و"ScienceDirect"، إليك تأثير الكمون على صحة القلب والكبد:

التأثير على صحة الكبد

1. يحتوي الكمون على مضادات الأكسدة، التي تساعد في حماية خلايا الكبد من التلف الناتج عن الجذور الحرة الضارة.

2. يحتوي الكمون على مركبات تدعم إنتاج الإنزيمات الضرورية، التي تعزز وظائف الكبد.

3. يعزز وظائف الكبد، مما يساعد في التخلص من السموم بشكل دوري.

التأثير على صحة القلب

1. يحتوي الكمون على مضادات الأكسدة التي تحارب مستويات الكوليسترول المرتفعة، وخاصة الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

2. يساهم الكمون في خفض ضغط الدم المرتفع من خلال تحسين الدورة الدموية، مما يعزز صحة القلب.

