"مترميهاش".. مفاجأة مذهلة عن فوائد رغوة الشاي

كتب : شيماء مرسي

03:00 م 15/03/2026

الشاي من المشروبات الشهيرة التي يعشقها كثيرون، ولكن هل تساءلت يومًا عن سبب ظهور الرغوة البيضاء على سطح كوب الشاي؟

وكشف خبير التغذية العلاجية الدكتور مجدي نزيه، أنه يمكن تناول الشاي بعد الوجبات الخفيفة مباشرة، ولكن يُفضل التوقف عن تناوله بعد الأكلات الدسمة، لأن ذلك يسهم في ترسب المعادن.

وأضاف "نزيه" خلال استضافته في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" أن الشاي يحتوي على مركب "السيوفلين" الذي يساعد على توسيع الشعب الهوائية، بالإضافة إلى مركبات "البوليفينول".

وأشار خبير التغذية إلى أن الرغوة الموجودة على سطح الشاي يجب عدم إزالتها نهائيًا، لأنها تحتوي على مركب "البوليفينول" الذي يُعتبر مضادًا للأورام.

فوائد أخرى للشاي، وفقًا لموقع "WebMD":

- خفض الكوليسترول.

- انخفاض خطر الإصابة بارتفاع سكر الدم.

- الوقاية من السرطان.

- تحسين جودة النوم.

- الحماية من الاكتئاب.

- زيادة التركيز واليقظة.

- ضبط مستويات ضغط الدم.

