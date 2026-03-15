كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن تفاصيل "عملية نوعية" نفذتها القوة الصاروخية للجمهورية الإسلامية، استهدفت واحدة من أكثر الوحدات سرية في سلاح الجو الإسرائيلي.

وبحسب تقرير صادر عن "مجموعة تفسير الحرب" بوكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأحد، فإن القصف الصاروخي طال "وحدة فائقة السرية" إلى جانب منشأة حيوية مخصصة لإنتاج الصواريخ داخل الكيان الصهيوني.

تعتيم إسرائيلي على "شاهكار" الصواريخ

وصف التقرير العملية بأنها "عمل بطولي"، مؤكدا أن المعلومات حول هذا الاستهداف الدقيق ظلت طي الكتمان ولم يتسرب منها الكثير إلى العلن حتى الآن.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن استهداف هذه الوحدة التابعة لسلاح الجو يمثل "ضربة استراتيجية" لمنظومة العمليات الخاصة الإسرائيلية.

تحليل أبعاد الضربة

أوضحت "تسنيم"، أن هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة عمليات صاروخية نُفذت اليوم الأحد، تهدف إلى شل القدرات الهجومية والتصنيعية للاحتلال.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.