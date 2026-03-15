يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري لخوض مواجهة قوية أمام الترجي الرياضي التونسي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي والترجي التونسي على ملعب الملعب الأولمبي برادس في رادس بـتونس، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه تسهّل مهمته قبل مواجهة الإياب في القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

لن تُذاع المباراة عبر القنوات المجانية، إذ تمتلك شبكة بي إن سبورتس حقوق البث الحصرية للبطولة، وسيتم نقل اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 1، مع استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

وتتوفر المشاهدة المجانية للجمهور المصري، فقط عبر البث الأرضي خلال المباريات التي تقام داخل القاهرة فقط.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي

التقى الفريقان في 24 مباراة سابقة في مختلف بطولات أفريقيا، حيث حقق الأهلي الفوز في 11 مباراة، مقابل 4 انتصارات للترجي، بينما انتهت 9 مباريات بالتعادل.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في نهائي النسخة الماضية من البطولة، حيث نجح الأهلي في حسم اللقب بعد الفوز بهدف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.