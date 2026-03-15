نقيب الإعلاميين: نعتمد على اشتراكات الأعضاء فقط.. ولم تشهد زيادة منذ 2

كتب : حسن مرسي

10:42 م 15/03/2026

طارق سعدة

أكد طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن النقابة تعمل بإدارة ذاتية كاملة دون أي تمويل من الدولة، مشيرًا إلى أنها لا تحصل على أي جنيه من الموازنة العامة، وتعتمد في مواردها على اشتراكات الأعضاء فقط من خلال طوابع القيد والتجديد.
وقال سعدة خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "أسرار" على شاشة "النهار" إن هذا الاستقلال المالي يعزز استقلالية النقابة في قراراتها ويحميها من أي ضغوط.
وأضاف نقيب الإعلاميين أنه لم يتم زيادة قيمة الاشتراك منذ عام 2018، منذ بدء تطبيق إجراءات القيد والتجديد، رغم ارتفاع تكاليف الخدمات.
وأوضح أن النقابة تقدم خدمات متعددة لأعضائها، من بينها مشروعات الإسكان، والرعاية الصحية، والمصايف، مؤكدًا أن هذه الخدمات تُموَّل بالكامل من اشتراكات الأعضاء دون أي دعم مالي من الدولة.
وتابع طارق سعدة أن النقابة تعتمد كذلك على علاقات مؤسسية وشراكات تتيح توفير خدمات طبية بتعاقدات مباشرة، بما يحقق جودة حياة أفضل للأعضاء وأسرهم.
وأشار إلى أن هذه الشراكات تشمل برامج سكنية في عدد من المدن داخل جمهورية مصر العربية، مما يساعد الأعضاء في الحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة.
وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن النقابة لا تتقاضى أي مبالغ من الدولة، مؤكدًا أنه شخصيًا لا يحصل على أي بدلات جلسات أو انتقالات أو مزايا مالية بصفته نقيبًا.
وأوضح أنه يتحمل نفقات السفر والتنقل على نفقته الخاصة داخل مصر وخارجها، وأن المقابل الذي يتقاضاه معنوي فقط، وهو خدمة زملائه والنهوض بالمهنة.
