بريطانيا تضع سفينة الإمداد "لايم باي" في حالة تأهب قصوى

كتب : مصراوي

10:09 م 15/03/2026

سفينة الإمداد لايم باي

أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن سفينة الإمداد "لايم باي" جاهزة للتدخل عند الحاجة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال متحدث باسم الوزارة، إن السفينة أبحرت لإجراء تدريبات ومناورات، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأضاف المتحدث: "كجزء من التخطيط الدقيق، تم رفع مستوى تأهبها كإجراء احترازي؛ تحسبا لأي حاجة للمساعدة في المهام البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط".

وفي غضون ذلك، أبحرت الفرقاطة البريطانية "دراجون" إلى قبرص الأسبوع الماضي بعد تأخير، للمساعدة في حماية القاعدة العسكرية البريطانية في المنطقة.

بريطانيا الدفاع البريطانية سفينة الإمداد لايم باي الحرب في إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هاني توفيق: أخطر حاجة ممكن تشوفيها.. رب أسرة ضهره للحيط ومعندوش موارد
مصراوى TV

هاني توفيق: أخطر حاجة ممكن تشوفيها.. رب أسرة ضهره للحيط ومعندوش موارد
ننشر الصور الأولى لحريق محطة تصدير خضراوات بالمنوفية
أخبار المحافظات

ننشر الصور الأولى لحريق محطة تصدير خضراوات بالمنوفية
إيران تحذّر دول الخليج: واشنطن ستُضحي بكم و"طرد الأمريكيين" هو الحل
شئون عربية و دولية

إيران تحذّر دول الخليج: واشنطن ستُضحي بكم و"طرد الأمريكيين" هو الحل
حسم الجدل.. توضيح رسمي من وزارة العدل بشأن تعليق الخدمات عن غير المسددين
حوادث وقضايا

حسم الجدل.. توضيح رسمي من وزارة العدل بشأن تعليق الخدمات عن غير المسددين
شاكك في سلوكها.. ليلة مقتل فتاة دسوق على يد زوجها داخل حظيرة المواشي
حوادث وقضايا

شاكك في سلوكها.. ليلة مقتل فتاة دسوق على يد زوجها داخل حظيرة المواشي

حسم الجدل.. توضيح رسمي من وزارة العدل بشأن تعليق الخدمات عن غير المسددين للنفقة
وزير المالية: غدًا صرف مرتبات شهر مارس بمناسبة عيد الفطر
مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"
خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال عيد الفطر
القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
الحرس الثوري الإيراني: سنقتل نتنياهو
مصر تؤكد ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات دول الإقليم