أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن سفينة الإمداد "لايم باي" جاهزة للتدخل عند الحاجة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال متحدث باسم الوزارة، إن السفينة أبحرت لإجراء تدريبات ومناورات، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأضاف المتحدث: "كجزء من التخطيط الدقيق، تم رفع مستوى تأهبها كإجراء احترازي؛ تحسبا لأي حاجة للمساعدة في المهام البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط".

وفي غضون ذلك، أبحرت الفرقاطة البريطانية "دراجون" إلى قبرص الأسبوع الماضي بعد تأخير، للمساعدة في حماية القاعدة العسكرية البريطانية في المنطقة.