أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد، عزمه ملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متوعدًا بـ"قتله" إذا ظل على قيد الحياة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وعيد إيراني بملاحقة نتنياهو

وجاء في بيان للحرس الثوري أن "رئيس الوزراء الصهيوني المجرم إذا كان لا يزال حيًا، فسنواصل ملاحقته وقتله بكل قوتنا"، بحسب ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس".

مكتب نتنياهو ينفي تقارير اغتياله

وفي المقابل، نفى مكتب نتنياهو في بيان له أمس السبت، صحة الأنباء المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اغتياله خلال ضربات إيرانية، مؤكدًا أنها "تقارير كاذبة".