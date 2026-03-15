إعلان

الحرس الثوري الإيراني: سنقتل نتنياهو

كتب : محمد جعفر

12:08 م 15/03/2026

الحرس الثوري الإيراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد، عزمه ملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متوعدًا بـ"قتله" إذا ظل على قيد الحياة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وعيد إيراني بملاحقة نتنياهو

وجاء في بيان للحرس الثوري أن "رئيس الوزراء الصهيوني المجرم إذا كان لا يزال حيًا، فسنواصل ملاحقته وقتله بكل قوتنا"، بحسب ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس".

مكتب نتنياهو ينفي تقارير اغتياله

وفي المقابل، نفى مكتب نتنياهو في بيان له أمس السبت، صحة الأنباء المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اغتياله خلال ضربات إيرانية، مؤكدًا أنها "تقارير كاذبة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب على إيران إيران وأمريكا الحرب على الخليج حرب أمريكا وإيران الحرس الثوري الإيراني بنيامين نتنياهو اغتيال نتنياهو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل تُبث مجانًا؟.. القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
رياضة محلية

هل تُبث مجانًا؟.. القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
مصر تؤكد ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات دول الإقليم
شئون عربية و دولية

مصر تؤكد ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات دول الإقليم
"غير متوقعة وحاسمة".. الجيش الأمريكي يكشف تفاصيل ضرباته الليلية على إيران
شئون عربية و دولية

"غير متوقعة وحاسمة".. الجيش الأمريكي يكشف تفاصيل ضرباته الليلية على إيران
جيش الاحتلال: بدأنا قبل قليل موجة غارات واسعة على غرب إيران
شئون عربية و دولية

جيش الاحتلال: بدأنا قبل قليل موجة غارات واسعة على غرب إيران

عمرو الورداني: رمضان ورشة ربانية لصناعة القلوب
جنة الصائم

عمرو الورداني: رمضان ورشة ربانية لصناعة القلوب

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
الحرس الثوري الإيراني: سنقتل نتنياهو
مصر تؤكد ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات دول الإقليم