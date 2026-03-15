للابتسامة فوائد صحية ونفسية فهي تساعد على تحسين المزاج وتقليل مستويات التوتر وإطالة العمر.

وفيما يلي نرصد لكم فوائد الابتسامة، وفقا لـ "verywellmind".

هل يمكن للسعادة أن تكون سر العمر الطويل؟

عادة ما يتمتع الأشخاص السعداء بصحة أفضل ويعيشون أطول من غيرهم، فالسعادة تساهم في إطالة العمر والحفاظ على مزاج إيجابي ومستقر.

كيف تؤثر الضغوط النفسية على تعابير الوجه؟

يؤثر التوتر على الجسم كله، ويظهر أحيانا على تعابير الوجه، مما يجعل الملامح تبدو متعبة أو متوترة.

لكن يمكن للابتسامة أن تؤدي دورا مهما، فهي لا تخفي علامات الإرهاق والضغط النفسي فحسب، بل تسهم أيضا في تخفيف التوتر نفسه.

كيف تحسن الابتسامة مزاجك وتنشط دماغك؟

الابتسامة تساعد على الشعور بالسعادة وتحسين الحالة المزاجية وتنشيط

مسارات الدماغ وتحفز إفراز بعض الببتيدات العصبية مثل البرولاكتين والفازوبريسين والأوكسيتوسين، وهي مواد تساعد على تحسين التواصل بين الخلايا العصبية.

ما العلاقة بين الضحك وخفض ضغط الدم؟

الضحك يؤدي إلى استرخاء العضلات وخفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

هل الضحك يقوي جهاز المناعة لديك؟

الضحك يساعد على تقوية جهاز المناعة والاسترخاء وتنشيط الجهاز العصبي اللاودي، الذي ينظم إفراز هرمونات الأمعاء والأجسام المضادة في الجسم وتقليل الالتهاب وتحسين الاستجابة المناعية.

هل الابتسامة تخفف الألم

الابتسامة تحفز إفراز بعض المواد الكيميائية الطبيعية في الدماغ التي تعمل كمسكنات للألم، مثل الإندورفين والسيروتونين، مما يسهم في تحسين المزاج والشعور بالراحة وتخفيف الألم الجسدي.

