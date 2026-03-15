تأهبا لعملية برية في إيران.. إسرائيل توطّن جنودا أمريكيين بمنشآتها العسكرية

كتب : محمود الطوخي

10:39 م 15/03/2026

الجيش الأمريكي

تتسارع التطورات الميدانية مع استعداد القوات الأمريكية لبدء عمليات برية ونشر آلاف الجنود في إسرائيل، بالتزامن مع توسيع تل أبيب نطاق أهداف الحرب في إيران وتعميق التعاون العسكري بين الجانبين، وفق ما ذكرته القناة 14 العبرية.

توسيع نطاق أهداف الحرب في إيران

ووفقا للقناة العبرية، تشير التقديرات إلى أنه تم القضاء على نحو 10 آلاف هدف منذ اندلاع الحرب في إيران، بالإضافة إلى آلاف الأهداف الأخرى التي تنتظر الاستهداف، مع توقعات بتسارع وتيرة هذه العمليات الميدانية.

التعاون المشترك خلال الحرب في إيران

وتنوّه القناة 14، إلى أن سر القوة في الحرب في إيران يكمن في التعاون الواسع بين إسرائيل والولايات المتحدة، حيث يعملان وكأنهما جيش واحد.

وكشفت القناة، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية تقوم حاليا ببناء مواقع عسكرية داخل قواعدها، بما في ذلك قواعد مخصصة للقوات الجوية الأمريكية لدعم العمليات.

بقاء القوات الأمريكية وتأثيره على الحرب في إيران

ويقول مسؤولون إسرائيليون، إن المساكن والمباني العسكرية والبنية التحتية التي أعدتها إسرائيل، وحتى مواقف السيارات المخصصة، تشعر القوات الأمريكية وكأنهم في ديارهم.

وأكدت القناة العبرية، أن هذه الموقع ستتيح للأمريكيين العمل بحرية حتى لفترات طويلة حسب الحاجة، ما يشير إلى أن الجيش الأمريكي باق لإدارة تطورات الحرب في إيران.

