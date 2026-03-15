وجّه قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، رسالة حادة ومباشرة إلى "قادة دول الخليج"، تزامنا مع المواجهة المحتدمة بين طهران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي.

وحذّر تنكسيري، اليوم الأحد، عبر حسابه في منصة "إكس"، من الركون إلى الوعود الغربية، قائلا: "قلنا مرارا لحكام دول الخليج إن الولايات المتحدة لن توفر لكم الأمن، وستُضحي بكم من أجل مصالحها يوم الحاجة"، معتبرا أن الواقع الحالي يثبت تحول المنطقة إلى "ضحية للطموحات الأمريكية".

فی السنوات الماضیة قلنا مرارًا لحكّام دول الخلیج الفارسی: إنّ الولایات المتحدة والدول الخارجیة لن توفّر لکم الأمن، وستضحّي بکم من أجل مصالحها یوم الحاجة.



والیوم ترون کیف أصبحتم ضحیةً لطموحاتها.



العلاج الوحید: اتحاد الدول الإسلامیة وطرد الأمریکیین من المنطقة. — علیرضا تنگسیری (@alirezatangsiri) March 15, 2026

"العلاج الوحيد" من وجهة نظر عسكرية

شدد القائد العسكري الإيراني على أن السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار هو "اتحاد الدول الإسلامية وطرد الأمريكيين من المنطقة"، في إشارة إلى ضرورة إنهاء الوجود العسكري الأجنبي.

وفي سياق متصل، أكد السفير الإيراني لدى الرياض "علي رضا عنايتي" أن علاقات بلاده مع دول الخليج تتطلب "مراجعة جادة" في ظل الحرب الحالية، داعيا إلى تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون وإيران والعراق للحد من تدخل القوى الخارجية.

هجوم دبلوماسي على الوجود الأمريكي

من جانبه، شن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، هجوما لاذعا على الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، مؤكدا فشل واشنطن الذريع في تأمين الملاحة بـ "مضيق هرمز".

ودعا عراقجي الدول العربية بوضوح إلى "طرد المعتدين الأجانب"، معتبرا أن الأمن الإقليمي لا يمكن تحقيقه إلا عبر دول المنطقة بعيدا عن الإملاءات الخارجية.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.