تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة معرض " أهلا بالعيد " بمجمع السوق الحضاري بالحي العاشر بمدينة نصر.

وأكد محافظ القاهرة، أن المعرض يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين، ونشر معارض أهلا بالعيد قبل حلول عيد الفطر المبارك بوقت كافى لضمان توافر كافة السلع الأساسية التى يحتاجها المواطنون تحت سقف واحد وبأسعار تناسب جميع الفئات المجتمعية .

وأشار "صابر" إلى أن هناك رقابة مشددة على الأسعار داخل معارض أهلا بالعيد لضمان عدم استغلال المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولات لرفع الأسعار أو احتكار السلع.

وأضاف الدكتور إبراهيم صابر، أن المحافظة مستمرة في إقامة المنافذ ونشرها بجميع أحياء العاصمة، مشيرًا إلى أن المعرض يضم أكثر من 60 عارضًا وعدد من منتجات الأسر المنتجة يقدمون مستلزمات الأسرة المتنوعة، من ملابس العيد ، والأحذية بأسعار تنافسية.

ويضم المعرض عدد كبير من الحرفيين المتخصصين في المنتجات اليدوية، ويذكر أنه رافق محافظ القاهرة كل من المهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وعدد من قيادات المحافظة.

