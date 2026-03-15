يعتبر الطقس البارد تحديًا كبيرًا لصحة القلب والأوعية الدموية، إذ يمكن أن يؤدي إلى تضيق الشرايين، وزيادة خطر حدوث نوبات قلبية وسكتات دماغية.

ووفقًا لما ورد في صحيفة Healthline، من المهم أن تكون على دراية بالعلامات التحذيرية، التي تشير إلى وجود مشكلة في قلبك خلال فصل الشتاء.

أبرز العلامات التي تدل على خطورة قلبك في الطقس البارد

-الذبحة الصدرية

ألم أو ضغط في الصدر، ينتشر إلى الذراع أو الكتف أو الفك أو الظهر، وفي أسوأ الأحوال يتحول إلى سكتة قلبية قد تؤدي إلى الوفاة.

-الشعور بالضيق أو الاختناق

قد يكون مصحوبًا بعرق بارد أو دوار.

-صعوبة في التنفس

الشعور بضيق في التنفس حتى عند القيام بأعمال بسيطة.

-السعال المستمر أو الصفير.

- الدوار والدوخة

الشعور بالدوار أو فقدان التوازن، خاصة عند الوقوف فجأة.

- الإغماء

- التعب والإرهاق الشديد

الشعور بالتعب الشديد حتى بعد الراحة، وضعف عام في الجسم.

أسباب تفاقم مشاكل القلب في الطقس البارد

1. تضيق الأوعية الدموية

يتسبب البرد في تضيق الأوعية الدموية، مما يقلل من تدفق الدم إلى القلب والعضلات.

2. زيادة لزوجة الدم

يزيد البرد من لزوجة الدم، مما يجعل من الصعب على القلب ضخه.

3. ارتفاع ضغط الدم

قد يؤدي البرد إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد الضغط على القلب.

اقرأ أيضًا:

3 أمراض تسبب جلطات القلب والدماغ.. مش هتحس بأعراضها

17 حقيقة مذهلة عن القلب!

جمال شعبان: بطارية القلب الصغيرة تصدر 100 ألف شحنة كهربائية يوميًا