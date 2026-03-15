إعلان

احذر.. 6 علامات تشير إلى خطر قاتل يهدد قلبك في الطقس البارد

كتب : أسماء العمدة

01:22 م 15/03/2026

صحة القلب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعتبر الطقس البارد تحديًا كبيرًا لصحة القلب والأوعية الدموية، إذ يمكن أن يؤدي إلى تضيق الشرايين، وزيادة خطر حدوث نوبات قلبية وسكتات دماغية.

ووفقًا لما ورد في صحيفة Healthline، من المهم أن تكون على دراية بالعلامات التحذيرية، التي تشير إلى وجود مشكلة في قلبك خلال فصل الشتاء.

أبرز العلامات التي تدل على خطورة قلبك في الطقس البارد

-الذبحة الصدرية

ألم أو ضغط في الصدر، ينتشر إلى الذراع أو الكتف أو الفك أو الظهر، وفي أسوأ الأحوال يتحول إلى سكتة قلبية قد تؤدي إلى الوفاة.

-الشعور بالضيق أو الاختناق

قد يكون مصحوبًا بعرق بارد أو دوار.

-صعوبة في التنفس

الشعور بضيق في التنفس حتى عند القيام بأعمال بسيطة.

-السعال المستمر أو الصفير.

- الدوار والدوخة

الشعور بالدوار أو فقدان التوازن، خاصة عند الوقوف فجأة.

- الإغماء

- التعب والإرهاق الشديد

الشعور بالتعب الشديد حتى بعد الراحة، وضعف عام في الجسم.

أسباب تفاقم مشاكل القلب في الطقس البارد

1. تضيق الأوعية الدموية

يتسبب البرد في تضيق الأوعية الدموية، مما يقلل من تدفق الدم إلى القلب والعضلات.

2. زيادة لزوجة الدم

يزيد البرد من لزوجة الدم، مما يجعل من الصعب على القلب ضخه.

3. ارتفاع ضغط الدم

قد يؤدي البرد إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد الضغط على القلب.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وزير المالية: غدًا صرف مرتبات شهر مارس بمناسبة عيد الفطر
المارينز على أبواب إيران.. هل يتكرر سيناريو "حبيس التاريخ" قبل 40 عامًا؟
حرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقة من خدمات 11 جهة حكومية
خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال عيد الفطر
القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
الحرس الثوري الإيراني: سنقتل نتنياهو
مصر تؤكد ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات دول الإقليم