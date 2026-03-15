كتبت- إيناس فودة:

فقر الدم الناتج عن نقص الحديد هو نوع شائع من فقر الدم، يحدث عندما لا يكون هناك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة في الجسم.

تقوم هذه الخلايا بنقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، وفي حالة نقص الحديد، لا يتم إنتاج كمية كافية من الهيموغلوبين في خلايا الدم الحمراء لحمل الأكسجين بشكل كافٍ.

وهذا يؤدي إلى أعراض مثل التعب، وضيق التنفس، وشحوب الجلد، وبرودة اليدين والقدمين. فيما يلي بعض النصائح التي تساعدك على معرفة متى وكيف تختار المكملات الغذائية المناسبة للحديد، وفقًا لموقع "Medical Xpress".

كيف أختار مكمل الحديد المناسب؟

يسمى الحديد الموجود في الجسم "الحديد العنصري"، ويعتمد اختيار المكمل الغذائي المناسب على كمية الحديد العنصري الموجودة فيه والجرعة التي يتم تناولها.

الجرعة المثالية تتراوح بين 60 إلى 120 ملجم من الحديد العنصري. إذا كانت الجرعة أقل من ذلك، فلن يكون المكمل فعالاً في زيادة مستويات الحديد. وإذا تجاوزت هذه الجرعة، فقد تتسبب في أعراض جانبية مثل الإسهال والتشنجات وآلام البطن.

أقراص أم سائل؟

يتم امتصاص الحديد من الأقراص بنفس كفاءة امتصاصه من المكملات السائلة، والاختيار بينهما يعتمد على التفضيلات الشخصية، بينما الفرق الرئيسي هو أن المكملات السائلة تحتوي على كمية أقل من الحديد مقارنةً بالأقراص، مما يجعلها أغلى على المدى الطويل بسبب الحاجة إلى تناول جرعات أكبر.

ما الذي يجب تناوله مع مكملات الحديد؟

أظهرت الأبحاث أن تناول المكملات الغذائية على معدة فارغة يمكن أن يزيد من امتصاص الحديد، لكن هذا قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

لذلك، من المهم تناول المكملات مع وجبات الطعام التي تعزز امتصاص الحديد، وعلى سبيل المثال، يزيد تناول الحديد مع فيتامين C من قدرة الجسم على امتصاصه.

تحتوي بعض المكملات الغذائية على فيتامين C، وإذا لم يكن الأمر كذلك، يمكن تناولها مع عصير البرتقال أو أطعمة غنية بفيتامين C، ومن ناحية أخرى، يجب تجنب تناول الشاي والقهوة ومنتجات الكالسيوم مع مكملات الحديد لأنها تقلل من قدرة الجسم على امتصاصه.

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد

أفضل وقت لتناول المكملات الغذائية هو في الصباح، إذ تكون مستويات الهيبسيدين (الهرمون الرئيسي المنظم للحديد) في أدنى مستوياتها.

ويُنصح بتجنب تناول المكملات بعد التمارين الرياضية مباشرة، لأن التمارين تؤثر على الهرمونات التي تنظم امتصاص الحديد.

ماذا أفعل إذا شعرت باضطراب في المعدة عند تناول المكملات الغذائية؟

إذا كنت تعاني من آثار جانبية في الجهاز الهضمي مثل الإسهال أو التشنجات، يمكنك التفكير في تناول المكملات كل يومين بدلاً من كل يوم. قد تكون هذه الطريقة بطيئة في استعادة مستويات الحديد، ولكنها تقلل من الآثار الجانبية.

مكملات الحديد الفموية تُعد وسيلة غير مكلفة وسهلة لتصحيح نقص الحديد، ولكن من المهم اختيار المنتج المناسب وتناوله وفق الشروط المناسبة، كما يجب التحقق من مستويات الحديد قبل البدء في تناول المكملات وعدم تناولها إلا تحت إشراف طبي، لأن الحديد يمكن أن يكون ساماً عند تناوله بجرعات زائدة.

