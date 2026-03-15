شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة هاتفية مع القناة 14 العبرية الأحد، على ضرورة انضمام الدول العربية للحرب الجارية ضد إيران لضمان أمن الملاحة وتدفق إمدادات الطاقة العالمية.

وتأتي هذه التصريحات مع دخول عملية "زئير الأسد" الإسرائيلية و"الغضب الملحمي" الأمريكية، أسبوعهما الثالث، حيث تناول ترامب خلال المقابلة القضايا الرئيسية على جدول أعمال الأمن في الشرق الأوسط.

شروط انضمام دول عربية للحرب وتأمين مضيق هرمز

وحول مشاركة دول المنطقة في الحملة العسكرية، سُئل ترامب عما إذا كان سيوافق على دخول الدول العربية في مواجهة ضد إيران، فأجاب بالإيجاب رابطا ذلك بالمصالح الاقتصادية العالمية.

وأوضح قائلا: "للحفاظ على مضيق هرمز مفتوحا، فالجواب هو نعم، سيتعين عليهم الانضمام".

وبرر الرئيس الأمريكي مطلبه بانضمام الدول العربية للحرب، بأن الولايات المتحدة لا تستفيد بشكل مباشر من نفط المنطقة، موضحا أن الدول التي تعتمد على هذا النفط هي التي يجب أن تشارك بفعالية في القتال والدفاع.

وشدد الرئيس الأمريكي، على أن حرية الملاحة هدف أساسي، متعهدا بأن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي، مضيفا: "سنكون هناك لمساعدة هذه الدول في هذه المهمة".

ترامب ينفي التوترات مع إسرائيل ويدعم نتنياهو

وتطرق الرئيس الأمريكي إلى تقارير إعلامية تزعم وجود توتر كبير بين القيادة السياسية الإسرائيلية والإدارة الأمريكية، واصفا إياها بأنها "خطأ فادح، وكذبة صريحة".

وأكد ترامب أن الواقع يناقض هذه المنشورات، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين لم تكن يوما أفضل مما هي عليه الان.

وفيما يتعلق بالنظام السياسي في إسرائيل، أعرب ترامب عن دعمه المطلق لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، متسائلا عما إذا كان هناك زعيم آخر قادر على تحقيق ما أنجزه نتنياهو.

وأجاب الرئيس الأمريكي: "لا، لا أعتقد ذلك على الإطلاق. لم تكن دولة إسرائيل لتوجد لولا وجود رئيس الوزراء نتنياهو في منصبه".

ترامب عن الرئيس الإسرائيلي: ضعيف وعديم فائدة

وفي مقابل إشادته بنتنياهو، كال ترامب الانتقادات للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، واصفا إياه بأنه "رجل ضعيف وعديم الفائدة".

واتهم ترامب، الرئيس الإسرائيلي باستغلال سلطاته سياسيا، قائلا إنه يستغل قضية العفو ويستخدمها كورقة ضغط ضد نتنياهو.

وفي يتعلق بمسار الحرب في إيران، أشار ترامب إلى أن العملية العسكرية تسير "على نحو ممتاز"، مبديا رضاه عن وتيرة الأحداث والنتائج المحققة على الأرض.

وفي معرض رده على سؤال بشأن إمكانية المشاركة الأمريكية المباشرة في قتال وكلاء إيران مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، قال الرئيس الأمريكي "لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال في الوقت الراهن".