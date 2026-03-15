إعلان

ماذا يحدث لجسمك إذا أكلت 4 ثمرات من الموز يوميا؟.. فوائد مذهلة

كتب : نرمين ضيف الله

05:00 م 15/03/2026

الموز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الموز، تلك الفاكهة الصفراء اللذيذة، غني بالعديد من العناصر الغذائية التي تعود بالنفع على صحة الجسم والقلب، خاصة عند تناول أكثر من 4 ثمرات منها ييوميًا

تقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن الموز غني بالفيتامينات والمعادن والألياف، مما يجعله ثمرة مثمرة بالفوائد الصحية.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن الموز يعد مصدرًا للبوتاسيوم، وهو معدن أساسي يساعد على تنظيم ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأكدت أن توزيع تناول الموز على مدار اليوم، بواقع حبتين في الصباح وحبتين في المساء، له فوائد عديدة على الجسم، مثل تحسين صحة الجهاز الهضمي وتنظيم حركة الأمعاء، وكذلك علاج الإمساك والتخفيف منه.

وقدمت عدة فوائد أخرى لتناول 4 ثمرات من الموز يوميًا، منها:

- تحسين عضلات الجسم

- تحسين الحالة المزاجية

- تعزيز صحة العظام

- ترطيب البشرة

الموز أمراض القلب البوتاسيوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير المالية: غدَا صرف مرتبات شهر مارس بمناسبة عيد الفطر
أخبار البنوك

وزير المالية: غدَا صرف مرتبات شهر مارس بمناسبة عيد الفطر
حرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقة من خدمات 11 جهة حكومية بقرار من وزارة
حوادث وقضايا

حرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقة من خدمات 11 جهة حكومية بقرار من وزارة
النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر (محدث)
جنة الصائم

النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر (محدث)

بحضور الرئيس السيسي.. تفاصيل الاحتفال بليلة القدر وختام "دولة التلاوة"
أخبار وتقارير

بحضور الرئيس السيسي.. تفاصيل الاحتفال بليلة القدر وختام "دولة التلاوة"
شقيق فنان شهير.. تعرف على ضحية حلقة الليلة من برنامج "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

شقيق فنان شهير.. تعرف على ضحية حلقة الليلة من برنامج "رامز ليفل الوحش"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وزير المالية: غدًا صرف مرتبات شهر مارس بمناسبة عيد الفطر
مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"
حرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقة من خدمات 11 جهة حكومية
خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال عيد الفطر
القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
الحرس الثوري الإيراني: سنقتل نتنياهو
مصر تؤكد ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات دول الإقليم