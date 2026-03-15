الموز، تلك الفاكهة الصفراء اللذيذة، غني بالعديد من العناصر الغذائية التي تعود بالنفع على صحة الجسم والقلب، خاصة عند تناول أكثر من 4 ثمرات منها ييوميًا

تقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن الموز غني بالفيتامينات والمعادن والألياف، مما يجعله ثمرة مثمرة بالفوائد الصحية.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن الموز يعد مصدرًا للبوتاسيوم، وهو معدن أساسي يساعد على تنظيم ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأكدت أن توزيع تناول الموز على مدار اليوم، بواقع حبتين في الصباح وحبتين في المساء، له فوائد عديدة على الجسم، مثل تحسين صحة الجهاز الهضمي وتنظيم حركة الأمعاء، وكذلك علاج الإمساك والتخفيف منه.

وقدمت عدة فوائد أخرى لتناول 4 ثمرات من الموز يوميًا، منها:

- تحسين عضلات الجسم

- تحسين الحالة المزاجية

- تعزيز صحة العظام

- ترطيب البشرة

أقرأ أيضًا:



