كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من روسيا أن التوت الأزرق قد يكون مصدرا لمركبات قادرة على إبطاء عمليات الشيخوخة.

حلل الباحثون أن التوت الأزرق غني بالمواد الفعالة المضادة للأكسدة والالتهابات، مثل الأنثوسيانين، الصباغ الطبيعي المسؤول عن لونه الداكن، وفقا لـ "لينتا رو".

كما أن البوليفينول الموجود في التوت الأزرق أيضا يسهم في تحييد الجذور الحرة التي تتلف الخلايا في الجسم وتعتبر عاملا رئيسيا في الشيخوخة.

وأظهرت الدراسة أن التوت يحتوي على نسبة عالية من المركبات الفينولية، وتتمتع بتأثير مضاد للأكسدة والالتهابات، كما تؤثر على عملية الأيض، لكن حذر الباحثين كبار السن من الإفراط في تناوله.

التوت الأزرق يمكنه خفض الإجهاد التأكسدي في الجسم والحد من الالتهابات وتحسين حالة الجلد وإبطاء تطور الأمراض المرتبطة، وأيضا يسهم في دعم صحة العين وتحسين البصر.

