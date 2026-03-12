أحمد حسن يكشف مفاجأة.. لاعب الأهلي السابق يوقع للزمالك

مدرب بيراميدز: نلعب من أجل الفوز في الرباط وتكرار إنجاز الموسم الماضي

فجر أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل مساء اليوم الخميس، بإعلان توقيع أحد لاعبى الأهلي لنادي الزمالك.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: " أحمد عبدالقادر يتمم اتفاقه للانتقال إلى صفوف الزمالك بداية الموسم".

وتابع: "التوقيع رسميًا سيكون خلال أيام بعد الاتفاق مع نادي الكرمة العراقي".

وكان أحمد عبدالقادر قد رحل عن صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الأخير لنادي الكرمة العراقي لمدة موسم والنصف.

