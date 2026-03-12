مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

شتوتجارت

1 2
19:45

بورتو

الدوري الأوروبي

بولونيا

1 0
19:45

روما

الدوري الأوروبي

ليل

0 1
19:45

أستون فيلا

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

ميتييلاند

الدوري الأوروبي

فيرينكفاروسي

- -
22:00

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

فرايبورج

الدوري السعودي

نادي نيوم

0 0
21:00

التعاون

كرة السلة

الأهلي

- -
21:00

سبورتنج

كرة السلة

الاتحاد السكندري

- -
21:00

بتروجت

كرة السلة

الزمالك

- -
21:00

الجزيرة

جميع المباريات

إعلان

أحمد حسن يكشف مفاجأة.. لاعب الأهلي السابق يوقع للزمالك

كتب : محمد عبد الهادي

08:57 م 12/03/2026 تعديل في 09:00 م
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    أحمد عبدالقادر
  • عرض 11 صورة
    احمد عبدالقادر
  • عرض 11 صورة
    أحمد عبدالقادر
  • عرض 11 صورة
    أحمد عبدالقادر
  • عرض 11 صورة
    أحمد عبدالقادر
  • عرض 11 صورة
    أحمد عبدالقادر
  • عرض 11 صورة
    أحمد عبدالقادر يغادر مع بعثة الأهلي
  • عرض 11 صورة
    احمد عبدالقادر
  • عرض 11 صورة
    أحمد عبدالقادر وزوجته
  • عرض 11 صورة
    احمد عبدالقادر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فجر أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل مساء اليوم الخميس، بإعلان توقيع أحد لاعبى الأهلي لنادي الزمالك.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: " أحمد عبدالقادر يتمم اتفاقه للانتقال إلى صفوف الزمالك بداية الموسم".

وتابع: "التوقيع رسميًا سيكون خلال أيام بعد الاتفاق مع نادي الكرمة العراقي".

وكان أحمد عبدالقادر قد رحل عن صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الأخير لنادي الكرمة العراقي لمدة موسم والنصف.

إقرأ أيضًا:
حسام حسن يستقر على ضم "قطة" للمنتخب بعد تألقه مع بيراميدز

للمرة الثانية.. حمزة عبد الكريم يشارك أساسيا في تشكيل برشلونة للشباب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد عبدالقادر الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تناول كحك العيد باعتدال.. طرق ذكية لتجنب زيادة الوزن
سفرة رمضان

تناول كحك العيد باعتدال.. طرق ذكية لتجنب زيادة الوزن
حزب الله يستهدف منظومتين للدفاع الجوي الإسرائيلي ومستوطنات
شئون عربية و دولية

حزب الله يستهدف منظومتين للدفاع الجوي الإسرائيلي ومستوطنات
"ميزانية الاستاكوزا".. فضيحة تضرب البنتاجون بسبب هدر ملايين الدولارات
شئون عربية و دولية

"ميزانية الاستاكوزا".. فضيحة تضرب البنتاجون بسبب هدر ملايين الدولارات
رامز جلال يستقبل روجينا:" الزوجة المفترية"في رامز ليفل الوحش
دراما و تليفزيون

رامز جلال يستقبل روجينا:" الزوجة المفترية"في رامز ليفل الوحش
فول عربيته بنزين وجرى.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق "البحيرة" المثير
حوادث وقضايا

فول عربيته بنزين وجرى.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق "البحيرة" المثير

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجيش الأمريكى: حريق على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"
ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
مصطفى كامل يعلن استقرار حالة هاني شاكر الصحية وسفره إلى فرنسا