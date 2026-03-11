بلع اللسان من الحالات الطارئة التى قد تشكل خطرا كبيرا على حياة الإنسان، إذا لم يتم التعامل معها بشكل سريع وصحيح، قبل نقطة اللاعودة، والتي تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وتحدث حالات بلع اللسان غالبا نتيجة فقدان الوعي أو التعرض لإصابة شديد، خصوصا أثناء نوبات الصرع.

ووفقًا لموقع healthline، فإنه أثناء النوبة، تثبت أنسجة الفم اللسان في مكانه، ولا وجود لبلع اللسان، في الواقع، وضع شيء ما في فم الشخص المصاب بنوبة أمر خطير.

ومن المستحيل أن يبلع الشخص لسانه، فبينما يفقد المصاب الكثير من التحكم العضلي أثناء النوبة، توجد أنسجة في فمه أسفل لسانه تثبته في مكانه.

ومع أن لسان الشخص لا يتحرك كثيرا أثناء النوبة، إلا أن هناك خطرا من أن يعض لسانه، إذا كان هناك أي شيء في فمه أثناء النوبة، فقد يصاب بجروح خطيرة.

ومن المهم عدم محاولة وضع أي شيء في فم الشخص أثناء النوبة؛ لتجنب إيذائه أو اختناقه بالشيء.

الإسعافات الأولية للنوبات الصرعية

تكون معظم النوبات توترية ارتجاجية معممة "وتسمى أيضًا نوبات الصرع الكبرى"، وقد يعاني المصاب مما يلي:

تصلب أو تصلب العضلات.

حركات عضلية سريعة وعشوائية.

فقدان الوعي.

إصابات في الخد أو اللسان .

تشبث الفك أو تصلبه.

فقدان السيطرة على المثانة والأمعاء.

ازرقاق الوجه.

تغيرات غريبة في التذوق والانفعالات والرؤية والشم، عادة قبل بدء النوبة.

هلوسة.

توهان.

صراخ.

معرفة ما يجب فعله عند رؤية شخص يصاب بنوبة صرع قد يكون مفيدًا، إذا رأيت شخصًا يصاب بنوبة صرع، فإليك ما يجب فعله.

عند حدوث النوبة ساعد الشخص على النزول إلى وضع آمن إذا بدأت النوبة أثناء وقوفه.

اقلب الشخص برفق على أحد جانبيه لمنع دخول الأجسام الغريبة إلى المجاري الهوائية.

أبعد أي أجسام قد تكون خطرة، أي شيء صلب أو حاد، عن المنطقة للمساعدة في منع الإصابة.

ضع شيئًا مثل منشفة مطوية أو سترة تحت رأس الشخص للحفاظ على ثباته وأمانه.

انزع نظارات الشخص إذا كان يرتديها.

فك ربطة العنق أو الياقة أو المجوهرات حول رقبته لأنها قد تصعب عليه التنفس.

ابدأ بتوقيت النوبة، من المهم الاتصال برقم الطوارئ إذا استمرت النوبة لأكثر من خمس دقائق.

لا تفعل هذه الأشياء أبدا عندما تجد شخصا مصابا بنوبة:



لا تحاول الإمساك به أو تقييده.

لا تضع أي شيء في فمه.

لا تحاول إجراء الإنعاش القلبي الرئوي أو الإنعاش الفموي، عادة ما يبدأ الشخص بالتنفس من تلقاء نفسه بعد النوبة.

لا تقدم له الطعام أو الماء حتى يصبح في كامل وعيه.

أقرأ أيضًا:





علامات في اللسان تكشف الإصابة بسرطان المعدة

علامة في اللسان والذاكرة مؤشر خطير لنقص فيتامين مهم



