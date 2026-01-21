يختبئ دون أن يلاحظه أحد.. علامة في الرقبة تدل على سرطان خطير

الغدة الدرقية تقع في الرقبة على شكل فراشة وتؤدي دورا هاما في تنظيم عملية الأيض والطاقة والهرمونات.

ولأنها تقع في منطقة منعزلة ولا تسبب ألما دائما، فقد تمر المشكلات دون أن تكتشف لسنوات، ولهذا السبب غالبا ما يتطور سرطان الغدة الدرقية بشكل مفاجئ.

ولا يتم اكتشاف المرض إلا عند ملاحظة وجود كتل في الرقبة أو عندما يكتشفها الأطباء أثناء الفحوصات الروتينية لأسباب أخرى، وفقا لـ "mayoclinic".

ويتجاهل الكثيرون التغيرات الطفيفة في الرقبة كالتورم أو وجود كتلة مستمرة ويعتقدون أنها بسبب التوتر أو تقلبات الوزن، لكن هذه قد تكون علامات مبكرة لسرطان الغدة الدرقية.

وتقع الغدة الدرقية في قاعدة الرقبة وتؤدي دورا حيويا في تنظيم عملية التمثيل الغذائي والطاقة ودرجة حرارة الجسم.

وعندما يتطور السرطان في هذه الغدة، تميل الأعراض المبكرة إلى أن تكون خفيفة.

الأعراض

ظهور كتلة في جلد الرقبة.

تغيرات في الصوت، مثل بحة الصوت.

صعوبة البلع.

تورم العقد اللمفية في الرقبة.

ألم في العنق والحلق.

أقرأ أيضًا:

راقبها في الشتاء.. أعراض خطيرة تكشف انسداد شرايين القلب



8 خطوات يومية تحميك من الفشل الكلوي.. لا تتجاهلها



أكثر 6 حيوانات تخاف منها الثعابين- لن تخطر على بالك



مفاجأة للجمهور خلال الفترة المقبلة.. خبيرة أبراج تكشف توقعاتها لـ شيرين عبدالوهاب



6 فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟