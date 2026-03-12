تشير دراسات علمية حديثة إلى أن الأحلام الغريبة والمزعجة قد تكون مؤشرًا مبكرًا يرسله الجسم قبل ظهور أعراض المرض بأيام أو أسابيع. الدماغ يلتقط إشارات دقيقة من الأعضاء الداخلية، حتى قبل شعورنا بالألم أو التعب، ويحوّلها إلى صور رمزية خلال مرحلة نوم حركة العين السريعة، حيث تحدث الأحلام، نقلا عن "ديلي ميل".

لم تعد فكرة الأحلام التحذيرية جديدة، فقد كان اليونانيون القدماء يستخدمون النوم في المعابد لتلقي أحلام تشخص الأمراض. اليوم، يحاول العلماء فهم الآلية البيولوجية التي تحول هذه الإشارات الداخلية إلى كوابيس أو مشاهد استعاريّة تنبه الجسم إلى وجود خلل.

كيف يترجم الدماغ إشارات الجسم ؟



يوضح البروفيسور باتريك ماكنمارا، عالم النفس المتخصص في النوم بجامعة بوسطن، أن الدماغ يراقب باستمرار إشارات الأعضاء للحفاظ على توازن الجسم. أثناء النوم العميق، يتم ضغط هذه المعلومات وتحويلها إلى صور سريعة في الأحلام. فإذا كانت هناك عدوى خفية أو مشكلة صحية، قد يظهر ذلك على شكل كوابيس أو مشاهد عنيفة.

الأدلة من الأمراض العصبية



تقدم الأمراض العصبية مثل باركنسون والخرف أقوى الأدلة على هذه الظاهرة. دراسة شملت أكثر من 1200 شخص يعانون من اضطراب يجعلهم يكرّرون أحلامهم جسديًا أظهرت أن 73% منهم شخصوا لاحقًا بمرض باركنسون أو الخرف خلال 12 عامًا من بدء الاضطراب.

كما ربطت أبحاث أخرى الأحلام التحذيرية بمشكلات في الجهاز الهضمي، الرئة، التهاب المفاصل، وحتى سرطان الثدي.

الأحلام التحذيرية للأمراض الشائعة



لا تقتصر هذه الظاهرة على الأمراض الخطيرة. فقد سبقت نزلات البرد أو الإنفلونزا أحيانًا أحلام غريبة، كما أظهرت دراسة 2022 على مرضى COVID-19، حيث رأى العديد منهم أحلامًا عن يرقات الحشرات أو لدغات الثعابين قبل ظهور نتائج الاختبار الإيجابية.

أنماط الأحلام التحذيرية



يشير البروفيسور ماكنمارا إلى بعض الأنماط المتكررة في الأحلام التحذيرية:

التعرض لهجوم عدواني غير مبرر.



ظهور غرباء يشكلون تهديدًا طفيفًا.



رؤية الحشرات أو الزواحف، والتي قد تعكس إشارات جسمية مبكرة.

تطبيقات محتملة في الصحة النفسية



قد تمتد فوائد هذه الأحلام إلى الصحة النفسية، خاصة للأشخاص المعرضين لخطر الانتحار. دراسة على 89 مريضًا أظهرت أن 80% منهم شهدوا تغييرات في أحلامهم قبل أشهر من محاولات الانتحار.

كما يدرس بعض الباحثين إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الأحلام وتحذير فرق الرعاية عند اقتراب الخطر.

التحذير النهائي للعلماء



يؤكد البروفيسور ماكنمارا أن هذه النظرية لا تزال في مراحلها الأولى، وتحتاج إلى مزيد من الدراسات قبل اعتمادها في الممارسة الطبية. رغم وجود قصص لأشخاص أنقذت أحلامهم حياتهم، إلا أن الأدلة العلمية الموثوقة تتطلب جهودًا بحثية أكبر.

