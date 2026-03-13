إعلان

برلماني يطالب وزير البترول بكشف مصير أموال المشاركة المجتمعية في الإسكندرية

كتب : نشأت حمدي

12:39 ص 13/03/2026

المهندس صالح عبد المنعم راغب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدّم المهندس صالح عبدالمنعم راغب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار القيام بالدور الرقابي للبرلمان والحرص على تحقيق الشفافية وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة بما يخدم المواطنين.

وطالب النائب في طلب الإحاطة بالكشف عن المخصصات المالية للمشاركة المجتمعية لشركات البترول العاملة في نطاق الدخيلة والعامرية وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية، مع توضيح أوجه إنفاق هذه الأموال ومدى انعكاسها على مستوى التنمية والخدمات المقدمة للمواطنين في تلك المناطق التي تضم أكبر تجمع لشركات البترول على مستوى الجمهورية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن طلب الإحاطة يستهدف الوقوف على إجمالي قيمة أموال المشاركة المجتمعية التي خصصتها كل شركة خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب إعادة تقييم أولويات الإنفاق لضمان توجيهها بالشكل الأمثل بما يحقق أكبر استفادة لأهالي المنطقة، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والصرف الصحي ورصف الطرق، فضلًا عن دعم القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن منطقة غرب الإسكندرية تمثل أهمية اقتصادية واستراتيجية كبيرة، في ظل احتضانها عددًا كبيرًا من شركات البترول، ما يستوجب أن ينعكس هذا الثقل الصناعي والاقتصادي في صورة تنمية حقيقية وخدمات ملموسة تعود بالنفع المباشر على المواطنين.


اقرأ أيضًا:

وزير العمل يعلن موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص رسميًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب البترول طلب إحاطة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حاكم نيويورك يعلّق على "إفطار المطرية"- فيديو
أخبار وتقارير

حاكم نيويورك يعلّق على "إفطار المطرية"- فيديو
هل ليلة 23 رمضان هي ليلة القدر؟.. شيوخ ودعاة يجيبون
جنة الصائم

هل ليلة 23 رمضان هي ليلة القدر؟.. شيوخ ودعاة يجيبون
البنتاجون يعلن فقدان طائرة أمريكية للتزود بالوقود
شئون عربية و دولية

البنتاجون يعلن فقدان طائرة أمريكية للتزود بالوقود
أول تعليق من حمزة عبدالكريم بعد قيادة شباب برشلونة لنهائي الكأس
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من حمزة عبدالكريم بعد قيادة شباب برشلونة لنهائي الكأس
التموين تحدد أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو لضبط الأسواق
أخبار مصر

التموين تحدد أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو لضبط الأسواق

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

يدفع العرب فاتورتها.. كيف يتغير مفهوم "النصر" في حرب إيران؟
عمان تدعو دول الخليج لمراجعة عقيدتها الدفاعية.. وتؤكد: لا زالوا يراهنون على أمريكا
ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
رسميًا.. تحديد موعد قمة الأهلي والزمالك بالمرحلة الثانية للدوري المصري