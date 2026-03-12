مع اقتراب عيد الفطر، يزداد تساؤل الكثيرين حول طبيعة الملابس المناسبة خلال أيام العيد، خاصة مع التقلبات الجوية التي تميز هذه الفترة من العام، هل من الأفضل ارتداء الملابس الصيفية أم ما زالت

الأجواء تحتاج إلى بعض الملابس الشتوية؟

في هذا السياق، قدم الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، مجموعة من النصائح المهمة لاختيار الملابس المناسبة التي تحافظ على صحة الجسم وتجنب التعرض لنزلات البرد.

لماذا يتسم طقس عيد الفطر بالتقلب؟

أوضح "بدران" لـ"مصراوي" أن طقس عيد الفطر يأتي في مرحلة انتقالية بين الشتاء والصيف، حيث يكون الطقس معتدلا خلال ساعات النهار، بينما يميل إلى البرودة في الصباح الباكر وساعات المساء، وهو ما يتطلب اختيار ملابس مناسبة تتماشى مع هذا التغير.



هل الملابس الصيفية مناسبة في العيد؟



أشار أيضا إلى أن الملابس الصيفية الخفيفة ليست الخيار الأمثل خلال عيد الفطر، خاصة في فترات الصباح الباكر، إذ تؤدي إلى الشعور ببرودة مفاجئة وعدم راحة الجسم أثناء الحركة نتيجة اختلاف درجات الحرارة.

ما أفضل نوع ملابس يمكن ارتداؤه في العيد؟

ينصح بارتداء الملابس الربيعية المائلة للشتوية الخفيفة، لأنها توفر قدرا معتدلا من الدفء دون التسبب في الشعور بالحرارة الزائدة، كما تعد الملابس الخفيفة متعددة الطبقات من الخيارات المناسبة في هذه الأجواء.

لماذا يجب ارتداء الملابس متعددة الطبقات في عيد الفطر؟



أوضح "عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة" أن الملابس متعددة الطبقات الخيار الأمثل خلال هذه الفترة من العام، حيث يمكن ارتداء قميص قطني مريح مع جاكت خفيف، ما يتيح إمكانية خلع الطبقة الخارجية بسهولة عند ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، وهو ما يساعد الجسم على التكيف مع تقلبات الطقس والشعور بالراحة طوال اليوم.



ما فوائد الملابس القطنية في عيد الفطر؟



الملابس القطنية من أفضل الخيارات في هذه الفترة لعدة أسباب، منها:

- تسمح بتهوية جيدة للجسم ما يقلل التعرق ويزيد الشعور بالراحة.

- تساعد على امتصاص الرطوبة والعرق، مما يحافظ على جفاف الجلد.

- تقلل من تهيج الجلد والحساسية.

- تحافظ على توازن حرارة الجسم في الطقس المتقلب.

- خفيفة ومريحة للحركة أثناء الخروج والأنشطة اليومية.

- مناسبة للأطفال وكبار السن لنعومتها وأمانها على البشرة.



كيف نحمي الأطفال وكبار السن من تقلبات الطقس؟



ينصح بضرورة ارتداء الأطفال وكبار السن طبقة إضافية خفيفة لحمايتهم من الهواء البارد، خاصة خلال فترات الصباح الباكر والمساء.



ما مخاطر الانتقال المفاجئ بين درجات الحرارة؟



يشدد "بدران" على أهمية التدرج عند الانتقال بين الأماكن المفتوحة والمغلقة، لأن التغير المفاجئ في درجات الحرارة يؤدي إلى:

الإجهاد الحراري للجسم.

اضطراب تنظيم حرارة الجسم.

زيادة فرص الإصابة بنزلات البرد وتفاقم حساسية الأنف والصدر.

الصداع والشعور بالإرهاق.

جفاف الحلق والأنف.

