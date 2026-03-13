أكد المندوب الإيراني في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تشنان حربا غير شرعية وغير قانونية ضد بلاده، مشددا على أن برنامج إيران النووي كان على الدوام سلمي الطابع وخضع لمراقبة وتفتيش بشكل صارم من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما واجهت الدبلوماسية الإيرانية عدوانا أمريكيا وإسرائيليا مستمرا.

وأوضح إيرواني خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن الدولي، الخميس، أن الولايات المتحدة بصفتها الرئيس الحالي للمجلس، أساءت استخدام موقعها وضغطت على الأعضاء لعقد الاجتماع، واصفا إياه بأنه إساءة استخدام لسلطات وإجراءات مجلس الأمن لأغراض سياسية ضيقة، مشيرا إلى أن القرار الصادر أمس غير عادل ومدفوع بدوافع سياسية.

المندوب الإيراني في الأمم المتحدة يرفض آلية "سحب الزناد"

وشدد المندوب الإيراني، على أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 انتهى بشكل نهائي في 18 أكتوبر 2025، ولم يعد له أي أثر قانوني أو تفويض تنفيذي، وهو موقف أيده عضوان دائمان في المجلس هما روسيا والصين، رفضا جدول الأعمال واعتبروه انتهاكا لقواعد الإجراءات.

وأكد إيرواني، أن ادعاء فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن تفعيل آلية "سحب الزناد (سناباك)" هو ادعاء ملفق ولا أساس له من الصحة.

وبين إيرواني، أن هذه الآلية متاحة فقط للمشاركين الحاليين في الاتفاق النووي الذين يمتلكون وضعا قانونيا قائما على الامتثال المستمر، وليس مجرد تسمية تاريخية، موضحا أن الدول الأوروبية الثلاث استمرت في عدم الوفاء بالتزاماتها، وبموجب المبادئ الأساسية للقانون الدولي لا يمكن للطرف الذي ارتكب خرق جوهري اللجوء إلى آليات الإنفاذ، وبناء عليه انتهى دور مجلس الأمن بموجب القرار 2231 وألغيت جميع القيود المتعلقة بالأسلحة النووية بشكل دائم.

المندوب الإيراني في الأمم المتحدة وسلمية برنامج إيران النووي

رفض المندوب الإيراني في الأمم المتحدة، الادعاءات الغربية بشأن قدرات بلاده الدفاعية، مؤكدا أن برنامج إيران النووي سلمي بالكامل.

وأوضح، أن قرار زيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% جاء كرد فعل فقط على انتهاكات الولايات المتحدة والدول الأوروبية لالتزاماتها، وبهدف استخدامه كوسيلة ضغط لإجبارهم على العودة للاتفاق، وهي إجراءات قانونية ومسموح بها صراحة بموجب الاتفاق النووي.

ولفت إيرواني، إلى أن الولايات المتحدة قامت في يونيو 2025 بمهاجمة وقصف منشآت نووية سلمية كانت تخضع لضمانات الوكالة الدولية، وهو عمل غير قانوني ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار إلى ازدواجية المعايير حيث تعاقب إيران التي تخضع لأكثر أنظمة التحقق شمولا وتطفلا، بينما يعفى أولئك الذين يمتلكون أسلحة نووية ويهاجمون المنشآت المحمية.

المندوب الإيراني يدين مجلس الأمن بشأن الجرائم ضد المدنيين

وانتقد إيرواني، صمت الدول الغربية ومجلس الأمن تجاه الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الأبرياء، بما في ذلك مذبحة 170 طالبة في مدرسة بمدينة ميناب الإيرانية.

وأكد أن القرار الصادر عن مجلس الأمن بإدانة طهران يتجاهل المصدر الحقيقي للتوتر المتمثل في حرب العدوان غير القانونية، ويطالب إيران بالامتناع عن ممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس لحماية سيادتها وسلامة أراضيها.

إيران: لن نغلق مضيق هرمز وملتزمون بحرية الملاحة وفق القانون الدولي

وفيما يخص الملاحة الدولية، أكد إيرواني التزام بلاده بحرية الملاحة وفق القانون الدولي للبحار، موضحا أن التوتر الحالي في مضيق هرمز هو نتيجة مباشرة للأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها الولايات المتحدة.

وأكد أن إيران لن تغلق مضيق هرمز، لكن من حقها الأصيل الحفاظ على السلام والأمن في هذا الممر المائي الاستراتيجي كمسؤولية وطنية.

إيران: تلقينا تأكيدات من كردستان العراق بمنع أي تسلل إلى أراضينا

وبشأن العلاقات مع إقليم كردستان العراق، كشف المندوب الإيراني في الأمم المتحدة عن إجراء مفاوضات جادة مع حكومة الإقليم، حيث تلقى التزامات بضمان عدم حدوث أي عمليات نقل غير قانونية من أراضيهم إلى الأراضي الإيرانية، مؤكدا أن إيران ستواصل ممارسة حقها في الدفاع عن النفس طالما فشل مجلس الأمن في أداء واجباته لصون السلم والأمن الدوليين.