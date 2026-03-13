مباريات الأمس
أول تعليق من حمزة عبدالكريم بعد قيادة شباب برشلونة لنهائي الكأس

كتب : محمد عبد الهادي

12:23 ص 13/03/2026

حمزة عبدالكريم

عبر حمزة عبدالكريم لاعب فريق برشلونة الرديف، عن سعادته بقيادة فريق الشباب لنهائي كأس إسبانيا.

وشارك حمزة في فوز شباب برشلونة تحت 19 عاماً على حساب ديبورتيفو لاكورونيا بنتيجة 3-2، في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس إسبانيا للشباب.

تعليق من حمزة عبدالكريم بعد قيادة شباب برشلونة لنهائي الكأس

كتب حمزة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"نحن في النهائي".

وشارك حمزة عبد الكريم في التشكيل الأساسي حتى الدقيقة 60 من عمر المباراة، قبل أن يقرر الجهاز الفني استبداله والدفع باللاعب أليكس جونزاليس بدلاً منه.

حمزة عبدالكريم برشلونة

