إعلان

علامة مفاجئة على الأصابع تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة

كتبت- شيماء مرسي

01:30 م 20/01/2026

سرطان الرئة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توجد بعض العلامات المبكرة التي تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة، وتشمل ضيق التنفس والصفير والسعال المستمر الذي يصاحبه دم أو بلغم.

وبينما ترتبط معظم الأعراض بالجهاز التنفسي، إلا أن إحدى العلامات المبكرة لسرطان الرئة قد تظهر بشكل مفاجئ على أطراف الأصابع.

تضخم أطراف الأصابع قد يكون أحد أعراض سرطان الرئة، ويتطور هذا العرض على مراحل حيث يبدأ بترقق قاعدة الظفر، ثم يصبح الجلد المحيط بها لامعا، وفي المرحلة الأخيرة يظهر انحناء غير طبيعي للأظافر عند النظر إليها من الجانب.
ومع مرور الوقت، تتضخم أطراف الأصابع وتتورم نتيجة لتراكم السوائل في الأنسجة الرخوة، وفقا لـ "هيلث".

ورغم أن ذلك لا يعني الإصابة بسرطان الرئة، إلا أنه قد يكون أحد أعراضه، لذا يجب استشارة الطبيب فورا بعد ملاحظة أي تغييرات في الأصابع.

أعراض سرطان الرئة

التهابات الصدر المتكررة

سعال مستمر يستمر لثلاثة أسابيع أو أكثر

ضيق التنفس

ألم في الصدر أو الكتف

تورم في الوجه أو الرقبة

التعب غير المبرر أو نقص الطاقة

بحة في الصوت

السعال المصحوب بالدم

اقرأ أيضا:

بمليون دولار لـ الليلة.. معلومات عن أول فندق على سطح القمر

"أصبحت حديث السوشيال ميديا".. إجبار امرأة على الاعتذار علنا لزوجها الخائن (فيديو)

"المترو بيتكلم موسيقى".. كيف غير "Radio Me" تجربة 7 ملايين راكب يوميا

"عادت إلى الحياة".. جنازة سيدة مسنة تتحول إلى عيد ميلاد في الهند

ستتردد قبل تذوقها.. أغرب فواكه في العالم بطعم خارج المألوف

سرطان الرئة الإصابة بسرطان الرئة أعراض سرطان الرئة السرطان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول ظهور لمحمد صلاح في ليفربول عقب ختام أمم أفريقيا (صورة)
رياضة عربية وعالمية

أول ظهور لمحمد صلاح في ليفربول عقب ختام أمم أفريقيا (صورة)
الشيخ أحمد خليل يعلق على محاولة خنق أب داخل المسجد النبوي بدعوى دخول الجنة
أخبار

الشيخ أحمد خليل يعلق على محاولة خنق أب داخل المسجد النبوي بدعوى دخول الجنة
خطوة بخطوة.. طريقة الإعفاء الجمركي لهواتف المصريين بالخارج والسائحين
اقتصاد

خطوة بخطوة.. طريقة الإعفاء الجمركي لهواتف المصريين بالخارج والسائحين
تحذير لمستخدمي آيفون وأندرويد بشأن الرسائل النصية.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

تحذير لمستخدمي آيفون وأندرويد بشأن الرسائل النصية.. ما القصة؟
بعد انتهاء الإعفاء الجمركي.. حقيقة ارتفاع أسعار آيفون 10 آلاف جنيه
أخبار و تقارير

بعد انتهاء الإعفاء الجمركي.. حقيقة ارتفاع أسعار آيفون 10 آلاف جنيه

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إنهاء التعاقد مع "فوري".. تعرف على طرق حجز تذاكر السكة الحديد
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع