علامة مفاجئة على الأصابع تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة

توجد بعض العلامات المبكرة التي تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة، وتشمل ضيق التنفس والصفير والسعال المستمر الذي يصاحبه دم أو بلغم.

وبينما ترتبط معظم الأعراض بالجهاز التنفسي، إلا أن إحدى العلامات المبكرة لسرطان الرئة قد تظهر بشكل مفاجئ على أطراف الأصابع.

تضخم أطراف الأصابع قد يكون أحد أعراض سرطان الرئة، ويتطور هذا العرض على مراحل حيث يبدأ بترقق قاعدة الظفر، ثم يصبح الجلد المحيط بها لامعا، وفي المرحلة الأخيرة يظهر انحناء غير طبيعي للأظافر عند النظر إليها من الجانب.

ومع مرور الوقت، تتضخم أطراف الأصابع وتتورم نتيجة لتراكم السوائل في الأنسجة الرخوة، وفقا لـ "هيلث".

ورغم أن ذلك لا يعني الإصابة بسرطان الرئة، إلا أنه قد يكون أحد أعراضه، لذا يجب استشارة الطبيب فورا بعد ملاحظة أي تغييرات في الأصابع.

أعراض سرطان الرئة

التهابات الصدر المتكررة

سعال مستمر يستمر لثلاثة أسابيع أو أكثر

ضيق التنفس

ألم في الصدر أو الكتف

تورم في الوجه أو الرقبة

التعب غير المبرر أو نقص الطاقة

بحة في الصوت

السعال المصحوب بالدم

اقرأ أيضا:

بمليون دولار لـ الليلة.. معلومات عن أول فندق على سطح القمر

"أصبحت حديث السوشيال ميديا".. إجبار امرأة على الاعتذار علنا لزوجها الخائن (فيديو)



"المترو بيتكلم موسيقى".. كيف غير "Radio Me" تجربة 7 ملايين راكب يوميا

"عادت إلى الحياة".. جنازة سيدة مسنة تتحول إلى عيد ميلاد في الهند

ستتردد قبل تذوقها.. أغرب فواكه في العالم بطعم خارج المألوف