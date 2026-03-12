أحمد دياب يكشف كواليس قرعة الدور الثاني للدوري المصري 2025-2026

كشف النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، تفاصيل تنظيم قرعة الدور الثاني من الدوري المصري موسم 2025-2026، مؤكدًا أن الرابطة حرصت على تنفيذها بشكل علني لضمان الشفافية ومنع أي لبس كما حدث في الموسم الماضي، حيث كانت القرعة العلنية مقتصرة على بداية الدوري فقط.

وأوضح دياب خلال المؤتمر أن الرابطة وجهت الشكر للشركة المسؤولة عن تنظيم القرعة وجدول المسابقة، مشيرًا إلى أنها عملت وفق شروط واضحة تم وضعها مسبقًا لضبط شكل الجدول ومراعاة ارتباطات الأندية.



وأشار رئيس رابطة الأندية إلى أن الفرق الأربعة الأولى ضمن مجموعة التتويج "التوب 7" ستخوض آخر جولتين من المسابقة دون الحصول على راحة، في إطار تنظيم جدول المباريات خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

وأضاف أن الرابطة راعت أيضًا مواعيد بطولة كأس مصر التي أعلنها الاتحاد المصري لكرة القدم، بحيث لا يحدث تعارض بين مباريات الدوري والبطولة.



وأكد دياب أن جدول الدوري تم إعداده مع وضع احتمال وصول الأندية المصرية الأربعة المشاركة في البطولات الأفريقية إلى المباراة النهائية، موضحًا أنه في حال عدم وصولها قد يتم تقديم موعد الجولة الأخيرة قليلًا.

أحمد دياب يتحدث عن انتظام مسابقة الدوري المصري



وشدد رئيس رابطة الأندية على أن الهدفين الأساسيين خلال الموسم الحالي يتمثلان في انتظام مسابقة الدوري ومراعاة ارتباطات المنتخب الوطني، موضحًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن والاتحاد المصري لكرة القدم.

وأشار إلى أن الرابطة تدرك وجود بعض التحديات، مؤكدًا أن حل المشكلات يحتاج إلى وقت ولا يتم بين يوم وليلة، لكن العمل مستمر لتحسين شكل المسابقة.

