تجربة حمام الثلج أصبحت شائعة بين الرياضيين والمشاهير، حيث تعتمد على غمر الجسم في مياه باردة جدا لفترة قصيرة، وتعد جزءا من ما يعرف بالعلاج بالتبريد.

ما هو حمام الثلج؟

حمام الثلج، أو الغمر في الماء البارد، هو نوع من العلاج بالبرودة، حيث يُغمر الجسم في ماء مثلج لمدة تتراوح بين 5 و15 دقيقة، ويهدف إلى الاستفادة من تأثير البرودة على الجسم، وفقا لموقع "health".

الفوائد الصحية لحمام الثلج

تقليل الالتهاب:

يعمل الماء البارد على تضييق الأوعية الدموية، ما يقلل التورم والالتهاب والألم، عند الخروج من الماء البارد، يتحسن تدفق الدم إلى الأنسجة والعضلات، ما يسهم في تسريع التعافي.

تخفيف آلام العضلات:

العلاج بالماء البارد بعد التمرين يقلل من آلام العضلات ويعزز التعافي لمدة تصل إلى 24 ساعة.

التعافي بعد التمرين:

حمامات الثلج تساعد على خفض مستويات بعض الإنزيمات المرتبطة بتلف العضلات والإرهاق، ما يؤدي إلى التعافي بعد التمارين الرياضية المكثفة.

تقوية الجهاز المناعي:

الغمر في الماء البارد بانتظام يقلل من الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي، إذ ينشط الجسم الدفاعات المناعية ويزيد من قدرة الجسم على مقاومة الالتهابات.

تحسين الحالة النفسية:

الاستحمام بالماء البارد يمكن أن يحسن الحالة المزاجية ويقلل التوتر، كما يزيد من اليقظة والتركيز.

المخاطر والآثار الجانبية لـ حمام الثلج

على الرغم من فوائده، يكون حمام الثلج خطيرا لبعض الأشخاص:

التهاب النسيج الدهني تحت الجلد

ظهور طفح جلدي مؤلم وحكة نتيجة تلف الأنسجة بسبب البرد.

استجابة الصدمة الباردة

ارتفاع مفاجئ في معدل ضربات القلب والتنفس وضغط الدم، ما يُجهد القلب.

انخفاض حرارة الجسم

التعرض المطول للبرد يؤدي إلى فشل الأعضاء.

حروق الجليد وتلف الأعصاب

التلامس المباشر مع الجليد قد يسبب حروقًا أو اعتلالا عصبيا دائما.

لذا، ينصح بالتحدث مع الطبيب المختص قبل تجربة حمام الثلج، خاصة لمن يعانون من مشكلات في القلب أو الرئة، أو حساسية تجاه البرد، أو متلازمة رينود.

